10 сентября 2022
09 сентября 2022
08 сентября 2022

Скандальный сенатор от ХМАО пробежал полумарафон по горам

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пробежал 20 километров по горам в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, портрет, исаков эдуард
Сенатор пробежал 20 километров по горам за 4 часа и 50 минут. Фото:

Скандальный сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пробежал полумарафон по горам в Сочи. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«А вот и долгожданный финиш! Покорил 20 километров горного трейла за 4 часа 50 минут. Выбежал на этот раз за 5 часов и это уже победа», — радуется Эдуард Исаков.

Ранее сенатор от ХМАО назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. После этого бывшая жена вспомнила ему прежние обиды, а политик обвинил ее в шантаже. Позже Эдуард Исаков попал в санкционный список, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Скандальный сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пробежал полумарафон по горам в Сочи. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «А вот и долгожданный финиш! Покорил 20 километров горного трейла за 4 часа 50 минут. Выбежал на этот раз за 5 часов и это уже победа», — радуется Эдуард Исаков. Ранее сенатор от ХМАО назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. После этого бывшая жена вспомнила ему прежние обиды, а политик обвинил ее в шантаже. Позже Эдуард Исаков попал в санкционный список, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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