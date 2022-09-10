Скандальный сенатор от ХМАО пробежал полумарафон по горам

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пробежал 20 километров по горам в Сочи

11 сентября 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Сенатор пробежал 20 километров по горам за 4 часа и 50 минут. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скандальный сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пробежал полумарафон по горам в Сочи. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «А вот и долгожданный финиш! Покорил 20 километров горного трейла за 4 часа 50 минут. Выбежал на этот раз за 5 часов и это уже победа», — радуется Эдуард Исаков. Ранее сенатор от ХМАО назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. После этого бывшая жена вспомнила ему прежние обиды, а политик обвинил ее в шантаже. Позже Эдуард Исаков попал в санкционный список, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Скандальный сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пробежал полумарафон по горам в Сочи. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «А вот и долгожданный финиш! Покорил 20 километров горного трейла за 4 часа 50 минут. Выбежал на этот раз за 5 часов и это уже победа», — радуется Эдуард Исаков. Ранее сенатор от ХМАО назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. После этого бывшая жена вспомнила ему прежние обиды, а политик обвинил ее в шантаже. Позже Эдуард Исаков попал в санкционный список, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.