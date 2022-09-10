10 сентября 2022
09 сентября 2022

Избирком ХМАО назвал муниципалитеты с высокой явкой к полудню

В Белоярском районе ХМАО к полудню проголосовали 47% избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, избирательная комиссия, электорат, выборы, избиратели, день голосования, путин на фотографии
В Белоярском районе к полудню проголосовали 47% избирателей (архивное фото) Фото:

Самая высокая явка избирателей к полудню зафиксирована в Белоярском районе (ХМАО). В лидерах также Ханты-Мансийский район и Покачи, сообщили URA.RU в избирательной комиссии округа.

«Белоярский район — 47,52%», — отмечается в данных к 12:00. В Ханты-Мансийском районе проголосовало 27,72% избирателей. На третьей строчке Покачи — 26,76%.

Самая низкая явка в Мегионе — 7,88%. В Сургутском районе избирательные участки посетили 11,13% избирателей.

Ранее URA.RU писало, что на выборах в Белоярском районе (ХМАО) к 10 утра явка избирателей составила 34,13%. Большинство жителей из этого числа приняло участие в досрочном голосовании — 23,57%. Самые крупные выборы проходят в Сургутском районе, где выбирают глав и депутатов в поселках Белый Яр и Федоровский, а также мэра Барсово и совет депутатов в Лямина.

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Самая высокая явка избирателей к полудню зафиксирована в Белоярском районе (ХМАО). В лидерах также Ханты-Мансийский район и Покачи, сообщили URA.RU в избирательной комиссии округа. «Белоярский район — 47,52%», — отмечается в данных к 12:00. В Ханты-Мансийском районе проголосовало 27,72% избирателей. На третьей строчке Покачи — 26,76%. Самая низкая явка в Мегионе — 7,88%. В Сургутском районе избирательные участки посетили 11,13% избирателей. Ранее URA.RU писало, что на выборах в Белоярском районе (ХМАО) к 10 утра явка избирателей составила 34,13%. Большинство жителей из этого числа приняло участие в досрочном голосовании — 23,57%. Самые крупные выборы проходят в Сургутском районе, где выбирают глав и депутатов в поселках Белый Яр и Федоровский, а также мэра Барсово и совет депутатов в Лямина.
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