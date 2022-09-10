Избирком ХМАО назвал муниципалитеты с высокой явкой к полудню

В Белоярском районе ХМАО к полудню проголосовали 47% избирателей

11 сентября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Белоярском районе к полудню проголосовали 47% избирателей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самая высокая явка избирателей к полудню зафиксирована в Белоярском районе (ХМАО). В лидерах также Ханты-Мансийский район и Покачи, сообщили URA.RU в избирательной комиссии округа. «Белоярский район — 47,52%», — отмечается в данных к 12:00. В Ханты-Мансийском районе проголосовало 27,72% избирателей. На третьей строчке Покачи — 26,76%. Самая низкая явка в Мегионе — 7,88%. В Сургутском районе избирательные участки посетили 11,13% избирателей. Ранее URA.RU писало, что на выборах в Белоярском районе (ХМАО) к 10 утра явка избирателей составила 34,13%. Большинство жителей из этого числа приняло участие в досрочном голосовании — 23,57%. Самые крупные выборы проходят в Сургутском районе, где выбирают глав и депутатов в поселках Белый Яр и Федоровский, а также мэра Барсово и совет депутатов в Лямина.

Самая высокая явка избирателей к полудню зафиксирована в Белоярском районе (ХМАО). В лидерах также Ханты-Мансийский район и Покачи, сообщили URA.RU в избирательной комиссии округа. «Белоярский район — 47,52%», — отмечается в данных к 12:00. В Ханты-Мансийском районе проголосовало 27,72% избирателей. На третьей строчке Покачи — 26,76%. Самая низкая явка в Мегионе — 7,88%. В Сургутском районе избирательные участки посетили 11,13% избирателей. Ранее URA.RU писало, что на выборах в Белоярском районе (ХМАО) к 10 утра явка избирателей составила 34,13%. Большинство жителей из этого числа приняло участие в досрочном голосовании — 23,57%. Самые крупные выборы проходят в Сургутском районе, где выбирают глав и депутатов в поселках Белый Яр и Федоровский, а также мэра Барсово и совет депутатов в Лямина.