Избирком ХМАО назвал муниципалитеты с высокой явкой к полудню

Самая высокая явка избирателей к полудню зафиксирована в Белоярском районе (ХМАО). В лидерах также Ханты-Мансийский район и Покачи, сообщили URA.RU в избирательной комиссии округа.
«Белоярский район — 47,52%», — отмечается в данных к 12:00. В Ханты-Мансийском районе проголосовало 27,72% избирателей. На третьей строчке Покачи — 26,76%.
Самая низкая явка в Мегионе — 7,88%. В Сургутском районе избирательные участки посетили 11,13% избирателей.
Ранее URA.RU писало, что на выборах в Белоярском районе (ХМАО) к 10 утра явка избирателей составила 34,13%. Большинство жителей из этого числа приняло участие в досрочном голосовании — 23,57%. Самые крупные выборы проходят в Сургутском районе, где выбирают глав и депутатов в поселках Белый Яр и Федоровский, а также мэра Барсово и совет депутатов в Лямина.
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