Депутат проиграл чиновнику на выборах в Пермском районе

Депутат Штоль проиграл чиновнику на выборах в Пермском районе

12 сентября 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Депутат набрал в три раза меньше голосов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат Савинского поселения Сергей Штоль, выдвинутый «Единой Россией» в округе №10 на выборах в думу округа, уступил кандидату от ЛДПР Сергею Кусаматову 36% голосов. Кусаматов работает специалистом по ГО и ЧС в Савинском МКУ «Управление дорогой, инфраструктурой и благоустройством». Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы». «Штоль Сергей Викторович — 100 голосов (18,21%). Кусаматов Радиф Вакилевич — 296 голосов (53,92%)», — говорится в отчете. Ранее URA.RU сообщало, что Кусаматов подавал иск об отмене регистрации Штоля. В своей агитации он использовал логотип крайизбиркома. А это нарушение авторских прав, чреватое снятием с предвыборной гонки. Однако суд иск не удовлетворил. В Пермском крае в течение трех дней, 9—11 сентября, выбирали 104 депутатов.

Депутат Савинского поселения Сергей Штоль, выдвинутый «Единой Россией» в округе №10 на выборах в думу округа, уступил кандидату от ЛДПР Сергею Кусаматову 36% голосов. Кусаматов работает специалистом по ГО и ЧС в Савинском МКУ «Управление дорогой, инфраструктурой и благоустройством». Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы». «Штоль Сергей Викторович — 100 голосов (18,21%). Кусаматов Радиф Вакилевич — 296 голосов (53,92%)», — говорится в отчете. Ранее URA.RU сообщало, что Кусаматов подавал иск об отмене регистрации Штоля. В своей агитации он использовал логотип крайизбиркома. А это нарушение авторских прав, чреватое снятием с предвыборной гонки. Однако суд иск не удовлетворил. В Пермском крае в течение трех дней, 9—11 сентября, выбирали 104 депутатов.