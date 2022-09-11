Депутат проиграл чиновнику на выборах в Пермском районе

Депутат Савинского поселения Сергей Штоль, выдвинутый «Единой Россией» в округе №10 на выборах в думу округа, уступил кандидату от ЛДПР Сергею Кусаматову 36% голосов. Кусаматов работает специалистом по ГО и ЧС в Савинском МКУ «Управление дорогой, инфраструктурой и благоустройством». Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы».
«Штоль Сергей Викторович — 100 голосов (18,21%). Кусаматов Радиф Вакилевич — 296 голосов (53,92%)», — говорится в отчете.
Ранее URA.RU сообщало, что Кусаматов подавал иск об отмене регистрации Штоля. В своей агитации он использовал логотип крайизбиркома. А это нарушение авторских прав, чреватое снятием с предвыборной гонки. Однако суд иск не удовлетворил. В Пермском крае в течение трех дней, 9—11 сентября, выбирали 104 депутатов.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»