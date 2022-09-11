11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

Депутат проиграл чиновнику на выборах в Пермском районе

Депутат Штоль проиграл чиновнику на выборах в Пермском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования. Пермь, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744, ИУК 2744 Крохово
Депутат набрал в три раза меньше голосов Фото:

Депутат Савинского поселения Сергей Штоль, выдвинутый «Единой Россией» в округе №10 на выборах в думу округа, уступил кандидату от ЛДПР Сергею Кусаматову 36% голосов. Кусаматов работает специалистом по ГО и ЧС в Савинском МКУ «Управление дорогой, инфраструктурой и благоустройством». Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы».

«Штоль Сергей Викторович — 100 голосов (18,21%). Кусаматов Радиф Вакилевич — 296 голосов (53,92%)», — говорится в отчете.

Ранее URA.RU сообщало, что Кусаматов подавал иск об отмене регистрации Штоля. В своей агитации он использовал логотип крайизбиркома. А это нарушение авторских прав, чреватое снятием с предвыборной гонки. Однако суд иск не удовлетворил. В Пермском крае в течение трех дней, 9—11 сентября, выбирали 104 депутатов.

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Депутат Савинского поселения Сергей Штоль, выдвинутый «Единой Россией» в округе №10 на выборах в думу округа, уступил кандидату от ЛДПР Сергею Кусаматову 36% голосов. Кусаматов работает специалистом по ГО и ЧС в Савинском МКУ «Управление дорогой, инфраструктурой и благоустройством». Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы». «Штоль Сергей Викторович — 100 голосов (18,21%). Кусаматов Радиф Вакилевич — 296 голосов (53,92%)», — говорится в отчете. Ранее URA.RU сообщало, что Кусаматов подавал иск об отмене регистрации Штоля. В своей агитации он использовал логотип крайизбиркома. А это нарушение авторских прав, чреватое снятием с предвыборной гонки. Однако суд иск не удовлетворил. В Пермском крае в течение трех дней, 9—11 сентября, выбирали 104 депутатов.
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