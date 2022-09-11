В Кургане больные дети на улице ждут очередь к врачу

В Кургане дети с признаками инфекции стоят на улице в очереди к врачу

В Курганской детской поликлиники пациенты ждут очереди на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пациентам Курганской детской поликлиники приходится ждать очередь на прием к врачу на улице. Для детей с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции работает фильтр с отдельным входом, но в помещении тесный коридор, рассказали URA.RU родители пациентов.

«Приходится ждать очереди на улице, хорошо, что сейчас не холодно. Утром была большая очередь, после обеда стала меньше. В помещении очень тесно. На фильтр отправляют всех с признаками ОРВИ, гриппа, ковид, чтобы разделить потоки с другими пациентами», — рассказали родители пациентов.

URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, а также пояснить как будет организован прием пациентов в поликлинике в период холодов. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской детской поликлинике изменили режим работы из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID. С 15 сентября временно отменили дни приема здоровых детей по четвергам. Для детей с признаками ОРВИ открыта электронная запись на понедельник, среду, четверг и пятницу. С заболевшим ребенком можно обратиться в кабинет первичного приема, без предварительной записи. Вызвать врача на дом можно по телефону дистанционного медицинского центра 122, 8(3522)44-36-70.