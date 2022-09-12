Адвокат обвиняемого в гибели ребенка под Пермью заявила о возможном давлении

Обвиняемый в смерти девочки из Пермского края сказал адвокату, что из него выбивали показания

13 сентября 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

В письме родным обвиняемый написал: «они хотят, чтобы я признался в том, чего не совершал». Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокат единственного подозреваемого в гибели 6-летней девочки из Пермского края, которую нашли в пожарном колодце, Мария Евтеева рассказала о том, что ее подзащитный жаловался на побои и моральное давление со стороны правоохранителей. Адвокат написала заявление в следственный комитет, чтобы там проверили все возможные факты давления на мужчину, сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь». «Во время одной из наших встреч я спросила у своего подзащитного о возможном давлении со стороны следствия — я всегда спрашиваю об этом своих подзащитных. С его слов, после задержания сотрудники правоохранительных органов давали ему настойчивые рекомендации признаться в совершении преступления. Один из сотрудников наносил ему побои со словами: «За что ты убил ее, сволочь?». Как сообщил мой подзащитный, почти сутки его продержали в кабинете, на стуле, при этом не давали воду и еду, запрещали спать, выходить из кабинета и посещать туалет», — передает издание слова адвоката». По ее словам, когда 46-летнего Виктора Мошкина доставили в СИЗО, при осмотре дежурного врача на теле мужчины обнаружилась гематома нижней голени и стопы левой ноги. Исходя из рапорта изолятора временного содержания, обвиняемый получил ее из-за «неудачного спуска с кровати второго яруса в камере». Ранее URA.RU сообщало, что мужчина, задержанный по подозрению в гибели 6-летнего ребенка, путается в показаниях. «Он признался, что знал погибшую. И знал, что она утонула. Он путается в показаниях, но при этом вину свою не признает», — рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. Также в Верхнечусовских Городках — поселке, где нашли тело девочки, собирали подписи под петицией в защиту подозреваемого местного жителя Виктора Мошкина. Подписанты заверяют, что у мужчины не было повода к убийству. Шестилетняя девочка пропала в поселке 12 августа, направляясь в магазин неподалеку от дома за чупа-чупсом. Спустя три дня ее тело нашли в пожарном колодце рядом с магазином. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям убийство малолетнего и халатность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокат единственного подозреваемого в гибели 6-летней девочки из Пермского края, которую нашли в пожарном колодце, Мария Евтеева рассказала о том, что ее подзащитный жаловался на побои и моральное давление со стороны правоохранителей. Адвокат написала заявление в следственный комитет, чтобы там проверили все возможные факты давления на мужчину, сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь». «Во время одной из наших встреч я спросила у своего подзащитного о возможном давлении со стороны следствия — я всегда спрашиваю об этом своих подзащитных. С его слов, после задержания сотрудники правоохранительных органов давали ему настойчивые рекомендации признаться в совершении преступления. Один из сотрудников наносил ему побои со словами: «За что ты убил ее, сволочь?». Как сообщил мой подзащитный, почти сутки его продержали в кабинете, на стуле, при этом не давали воду и еду, запрещали спать, выходить из кабинета и посещать туалет», — передает издание слова адвоката». По ее словам, когда 46-летнего Виктора Мошкина доставили в СИЗО, при осмотре дежурного врача на теле мужчины обнаружилась гематома нижней голени и стопы левой ноги. Исходя из рапорта изолятора временного содержания, обвиняемый получил ее из-за «неудачного спуска с кровати второго яруса в камере». Ранее URA.RU сообщало, что мужчина, задержанный по подозрению в гибели 6-летнего ребенка, путается в показаниях. «Он признался, что знал погибшую. И знал, что она утонула. Он путается в показаниях, но при этом вину свою не признает», — рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. Также в Верхнечусовских Городках — поселке, где нашли тело девочки, собирали подписи под петицией в защиту подозреваемого местного жителя Виктора Мошкина. Подписанты заверяют, что у мужчины не было повода к убийству. Шестилетняя девочка пропала в поселке 12 августа, направляясь в магазин неподалеку от дома за чупа-чупсом. Спустя три дня ее тело нашли в пожарном колодце рядом с магазином. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям убийство малолетнего и халатность.