На кинофестивале в Петербурге покажут сериал, созданный к трехсотлетию Перми

Научно-популярный цикл снят при поддержке Министерства культуры Пермского края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Санкт-Петербурге 15 сентября на кинофестивале научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» покажут научно-популярный цикл «Мир комнатных растений», который создан при поддержке Министерства культуры Пермского края к трехсотлетию Перми и «Пермской комиссии». Об этом говорится на официальном сайте фестиваля.

«Главная героиня сериала прочтет лекцию „Как вырастить дома джунгли и не сойти с ума“. Гости премьеры узнают, как выбрать растение и правильный горшок для него, как подготовить почву, как пересадить цветок и другие секреты ухода за комнатными растениями», — рассказывают о сериале на сайте.

Научно-популярный цикл создан Киностудией им. М.Горького при поддержке Министерства культуры Пермского края к трехсотлетию Перми и «Пермской комиссии». Премьера пройдет в оранжерее Таврического сада в Санкт-Петербурге.

Также в Перми с 16 по 22 сентября состоится фестиваль документального кино «Флаэртиана». Пермяки смогут увидеть любительские киносъемки 30-40-х годов прошлого века из Перми и Франции.