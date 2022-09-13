В челябинском селе на поле вышел комбайн-беспилотник

В Чесме комбайн сам идет по полю и считает показатели урожайности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чесменском районе Челябинской области комбайн передвигается в автономном режиме по навигации со спутника. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, машина ускоряет работы и снижает потери сельхозкультуры.

«В хозяйстве „Березка“ на поле с подсолнечником показали работу комбайна ростовского завода „Ростсельмаш“, оснащенного компьютерной системой автоуправления „РСМ Агротроник Пилот 1.0“. Представитель дилерской компании показал работу комбайна в режиме автономного движения. Машина точно двигалась по полю без комбайнера», — раскрыли URA.RU подробности в министерстве.

Из пяти комбайнов в «Березке» оснастили дополнительным оборудованием пока один, но поставили цель переоборудовать все машины. Для региона опыт стал новаторским. Как URA.RU рассказал директор хозяйства Денис Шумских, на практике комбайнер в машине присутствует, но его задача сведена к выгрузке намолоченного зерна. Техника запоминает границы, выбирает положение жатки, рассчитывает текущую, суточную и среднюю урожайность, заполненность зерном, показывает влажность. Другая система «умной» машины настраивает прямолинейный ход, помогает разбить поле на участки между всеми комбайнами и координирует их местоположение друг относительно друга.

Стоимость переоснащения составляет 1 млн 250 тысяч рублей. Установка представляет из себя смонтированный в кабине дополнительный компьютер с датчиками и базовую RTK-станцию, стоящую на границе поля.

В настоящий момент в Челябинской области обмолотили 10% масличных культур: 30 тысяч тонн маслосемян. В целом уборочная кампания выполнена на 70%, общий сбор зерна составляет, по данным на 14 сентября, 1 миллион 571 тысяча тонн. Урожайность в среднем 16,7 центнера с гектара, почти в два раза больше, чем в прошлом году.