Махонин продлил программу, важную для пермских поселков

Махонин продлил программу модернизации теплоснабжения в Пермском крае

14 сентября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин продлил программу модернизации теплосетей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин продлил действие программы модернизации систем теплоснабжения для территорий региона. На следующий год планируется построить новые котельные в семи поселках и деревнях, сообщает сайт краевого правительства. «Есть четкое понимание, что нельзя оставлять муниципалитеты один на один с проблемой обветшания теплового комплекса. Поэтому мы продлили действия региональной программы и начали разработку проектно-сметной документации для тех территорий, которые планируем включить в программу 2022—2024 годы», — передает сайт со ссылкой на слова Махонина. Также он подчеркнул, что в малых населенных пунктах стоит переходить на небольшие энергоемкие котельные. В регионе уже завершен отбор на участие в программе модернизации сетей теплоснабжения на 2023 год. Обновят котельное оборудование в поселках и деревнях Кишертского, Очерского, Юрлинского, Губахинского и Частинского округах. Всего на работы выделят 160 млн рублей, 95% из которых — средства региона.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин продлил действие программы модернизации систем теплоснабжения для территорий региона. На следующий год планируется построить новые котельные в семи поселках и деревнях, сообщает сайт краевого правительства. «Есть четкое понимание, что нельзя оставлять муниципалитеты один на один с проблемой обветшания теплового комплекса. Поэтому мы продлили действия региональной программы и начали разработку проектно-сметной документации для тех территорий, которые планируем включить в программу 2022—2024 годы», — передает сайт со ссылкой на слова Махонина. Также он подчеркнул, что в малых населенных пунктах стоит переходить на небольшие энергоемкие котельные. В регионе уже завершен отбор на участие в программе модернизации сетей теплоснабжения на 2023 год. Обновят котельное оборудование в поселках и деревнях Кишертского, Очерского, Юрлинского, Губахинского и Частинского округах. Всего на работы выделят 160 млн рублей, 95% из которых — средства региона.