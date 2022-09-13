Махонин продлил программу, важную для пермских поселков

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин продлил действие программы модернизации систем теплоснабжения для территорий региона. На следующий год планируется построить новые котельные в семи поселках и деревнях, сообщает сайт краевого правительства.
«Есть четкое понимание, что нельзя оставлять муниципалитеты один на один с проблемой обветшания теплового комплекса. Поэтому мы продлили действия региональной программы и начали разработку проектно-сметной документации для тех территорий, которые планируем включить в программу 2022—2024 годы», — передает сайт со ссылкой на слова Махонина. Также он подчеркнул, что в малых населенных пунктах стоит переходить на небольшие энергоемкие котельные.
В регионе уже завершен отбор на участие в программе модернизации сетей теплоснабжения на 2023 год. Обновят котельное оборудование в поселках и деревнях Кишертского, Очерского, Юрлинского, Губахинского и Частинского округах. Всего на работы выделят 160 млн рублей, 95% из которых — средства региона.
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