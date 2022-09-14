Свердловские силовики задержали подростков, бросавших камни под поезда

Сотрудники полиции недалеко от Невьянска (Свердловская область) задержали двух подростков, которые клали камни на железнодорожные пути. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
«В ходе розыскных мероприятий недалеко от железной дороги правоохранители задержали двух несовершеннолетних мальчиков», — говорится в сообщении пресс-службы. Школьники складывали на рельсы камни и покрышки и ждали, пока эти предметы раздавит поезд.
За процессом они наблюдали из кустов. Силовикам подростки рассказали, что делали это из-за интереса. Полицейские объяснили мальчикам опасность игр у железной дороги, а затем отвезли к родителям, которым придется ответить перед законом за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Ранее силовики задерживали в Екатеринбурге ребенка, который пытался уехать от полиции за рулем Lada Priora. Его удалось остановить в цыганском поселке, где за подростка заступились местные жители.
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