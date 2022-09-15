В УрФО согласовали спикера собрания нового челябинского муниципалитета

16 сентября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

На следующей неделе депутаты Коркинского муниципального округа проголосуют за спикера собрания (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Уральский межрегиональный координационный совет (МКС) «Единой России» под председательством депутата Госдумы Ивана Квитки согласовал кандидатуру Николая Швеца на должность спикера собрания депутатов Коркинского муниципального округа (Челябинская область). Решение принято на заседании 16 сентября, сообщили URA.RU в региональном отделении партии. «На заседании МКС предложенного челябинцами кандидата одобрили. Решение обязательно для всех членов фракции „ЕР“ в окружном собрании, когда будут проходить выборы спикера. С учетом того, что на выборах единороссы получили там 21 место из 23, это предопределяет исход голосования», — пояснили URA.RU в областной организации «Единой России». После избрания спикера депутаты должны утвердить Устав нового муниципального образования. На последующей сессии предполагается провести выборы главы округа — основным кандидатом на этот пост считают главу бывшего Коркинского муниципального району Наталью Лощинину, в переходный период управляющую новым муниципалитетом. Коркинский муниципальный округ создан из четырех годами воюющих муниципалитетов. Теперь вместо четырех администраций останется одна. В окружном собрании будет 23 депутата вместо прежних 65. На эти места на выборах 11 сентября претендовали 115 кандидатов, в том числе 34 самовыдвиженца и представители шести партий.

Уральский межрегиональный координационный совет (МКС) «Единой России» под председательством депутата Госдумы Ивана Квитки согласовал кандидатуру Николая Швеца на должность спикера собрания депутатов Коркинского муниципального округа (Челябинская область). Решение принято на заседании 16 сентября, сообщили URA.RU в региональном отделении партии. «На заседании МКС предложенного челябинцами кандидата одобрили. Решение обязательно для всех членов фракции „ЕР“ в окружном собрании, когда будут проходить выборы спикера. С учетом того, что на выборах единороссы получили там 21 место из 23, это предопределяет исход голосования», — пояснили URA.RU в областной организации «Единой России». После избрания спикера депутаты должны утвердить Устав нового муниципального образования. На последующей сессии предполагается провести выборы главы округа — основным кандидатом на этот пост считают главу бывшего Коркинского муниципального району Наталью Лощинину, в переходный период управляющую новым муниципалитетом. Коркинский муниципальный округ создан из четырех годами воюющих муниципалитетов. Теперь вместо четырех администраций останется одна. В окружном собрании будет 23 депутата вместо прежних 65. На эти места на выборах 11 сентября претендовали 115 кандидатов, в том числе 34 самовыдвиженца и представители шести партий.