ЕР захватила собрание депутатов нового челябинского округа

11 сентября 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Впервые прошедшие в Коркинском муниципальном округе выборы увенчались победой единороссов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Абсолютное большинство голосов в собрании депутатов Коркинского муниципального округа (Челябинская область) по итогам выборов 11 сентября получили единороссы. Об этом сообщают URA.RU наблюдатели на избирательных участках. «По предварительным данным, на выборах в Коркинском округе 20 из 23 мандатов выиграли единороссы, а в одном кандидат от партии „Справедливая Россия — За правду“. По двум округам еще идет подсчет голосов», — рассказали URA.RU наблюдатели. Коркинский муниципальный округ образован из четырех враждовавших муниципалитетов. Теперь вместо четырех администраций останется одна. В окружном собрании будет 23 депутата вместо прежних 65. За мандаты в нем боролись 115 кандидатов, в том числе 34 самовыдвиженца. В Единый день голосования в Челябинской области завершились 72 кампании в 66 муниципалитетах. Были доизбраны три депутата в Калининский, Металлургический и Тракторозаводский райсоветы Челябинска, выбраны главы трех сел в Кизильском районе и депутаты ряда поселений. Самыми статусными были довыборы в заксобрание области по Троицкому округу: по данным экзитполов мандат ушедшего в 2021 году в Госдуму единоросса Владимира Павлова получит ректор агроуниверситета Светлана Черепухина.

Абсолютное большинство голосов в собрании депутатов Коркинского муниципального округа (Челябинская область) по итогам выборов 11 сентября получили единороссы. Об этом сообщают URA.RU наблюдатели на избирательных участках. «По предварительным данным, на выборах в Коркинском округе 20 из 23 мандатов выиграли единороссы, а в одном кандидат от партии „Справедливая Россия — За правду“. По двум округам еще идет подсчет голосов», — рассказали URA.RU наблюдатели. Коркинский муниципальный округ образован из четырех враждовавших муниципалитетов. Теперь вместо четырех администраций останется одна. В окружном собрании будет 23 депутата вместо прежних 65. За мандаты в нем боролись 115 кандидатов, в том числе 34 самовыдвиженца. В Единый день голосования в Челябинской области завершились 72 кампании в 66 муниципалитетах. Были доизбраны три депутата в Калининский, Металлургический и Тракторозаводский райсоветы Челябинска, выбраны главы трех сел в Кизильском районе и депутаты ряда поселений. Самыми статусными были довыборы в заксобрание области по Троицкому округу: по данным экзитполов мандат ушедшего в 2021 году в Госдуму единоросса Владимира Павлова получит ректор агроуниверситета Светлана Черепухина.