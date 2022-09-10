10 сентября 2022
09 сентября 2022

ЕР захватила собрание депутатов нового челябинского округа

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Выборы. Челябинск
Впервые прошедшие в Коркинском муниципальном округе выборы увенчались победой единороссов Фото:
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Единый день голосования — 2022

Абсолютное большинство голосов в собрании депутатов Коркинского муниципального округа (Челябинская область) по итогам выборов 11 сентября получили единороссы. Об этом сообщают URA.RU наблюдатели на избирательных участках.

«По предварительным данным, на выборах в Коркинском округе 20 из 23 мандатов выиграли единороссы, а в одном кандидат от партии „Справедливая Россия — За правду“. По двум округам еще идет подсчет голосов», — рассказали URA.RU наблюдатели.

Коркинский муниципальный округ образован из четырех враждовавших муниципалитетов. Теперь вместо четырех администраций останется одна. В окружном собрании будет 23 депутата вместо прежних 65. За мандаты в нем боролись 115 кандидатов, в том числе 34 самовыдвиженца.

В Единый день голосования в Челябинской области завершились 72 кампании в 66 муниципалитетах. Были доизбраны три депутата в Калининский, Металлургический и Тракторозаводский райсоветы Челябинска, выбраны главы трех сел в Кизильском районе и депутаты ряда поселений. Самыми статусными были довыборы в заксобрание области по Троицкому округу: по данным экзитполов мандат ушедшего в 2021 году в Госдуму единоросса Владимира Павлова получит ректор агроуниверситета Светлана Черепухина.

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Абсолютное большинство голосов в собрании депутатов Коркинского муниципального округа (Челябинская область) по итогам выборов 11 сентября получили единороссы. Об этом сообщают URA.RU наблюдатели на избирательных участках. «По предварительным данным, на выборах в Коркинском округе 20 из 23 мандатов выиграли единороссы, а в одном кандидат от партии „Справедливая Россия — За правду“. По двум округам еще идет подсчет голосов», — рассказали URA.RU наблюдатели. Коркинский муниципальный округ образован из четырех враждовавших муниципалитетов. Теперь вместо четырех администраций останется одна. В окружном собрании будет 23 депутата вместо прежних 65. За мандаты в нем боролись 115 кандидатов, в том числе 34 самовыдвиженца. В Единый день голосования в Челябинской области завершились 72 кампании в 66 муниципалитетах. Были доизбраны три депутата в Калининский, Металлургический и Тракторозаводский райсоветы Челябинска, выбраны главы трех сел в Кизильском районе и депутаты ряда поселений. Самыми статусными были довыборы в заксобрание области по Троицкому округу: по данным экзитполов мандат ушедшего в 2021 году в Госдуму единоросса Владимира Павлова получит ректор агроуниверситета Светлана Черепухина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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