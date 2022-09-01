В прокуратуре Нязепетровска назначен новый руководитель. Фото

Прокурором города Нязепетровск Челябинской области назначен Сергей Путяйкин

02 сентября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Нового прокурора представил коллективу главный прокурор области Карен Габирелян (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокурором города Нязепетровск (Челябинская область) назначен Сергей Путяйкин. Коллективу его представил глава надзорного ведомства региона Карен Габриелян. «На встречу с новым прокурором были приглашены руководители правоохранительных органов и органов власти. До назначения Путяйкин работал заместителем прокурора Советского района Челябинска», — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Руководитель назначен сроком на пять лет. Приказ о назначении подписал генпрокурор России Игорь Краснов. Сергей Путяйкин ранее работал в Челябинске прокуратура Челябинской области

Прокурором города Нязепетровск (Челябинская область) назначен Сергей Путяйкин. Коллективу его представил глава надзорного ведомства региона Карен Габриелян. «На встречу с новым прокурором были приглашены руководители правоохранительных органов и органов власти. До назначения Путяйкин работал заместителем прокурора Советского района Челябинска», — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Руководитель назначен сроком на пять лет. Приказ о назначении подписал генпрокурор России Игорь Краснов.