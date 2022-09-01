Нового прокурора представил коллективу главный прокурор области Карен Габирелян (на фото)
Прокурором города Нязепетровск (Челябинская область) назначен Сергей Путяйкин. Коллективу его представил глава надзорного ведомства региона Карен Габриелян.
«На встречу с новым прокурором были приглашены руководители правоохранительных органов и органов власти. До назначения Путяйкин работал заместителем прокурора Советского района Челябинска», — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Руководитель назначен сроком на пять лет. Приказ о назначении подписал генпрокурор России Игорь Краснов.
Сергей Путяйкин ранее работал в Челябинске
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