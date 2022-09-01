01 сентября 2022

В прокуратуре Нязепетровска назначен новый руководитель. Фото

Прокурором города Нязепетровск Челябинской области назначен Сергей Путяйкин
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о сотрудничестве между областной прокуратурой и контрольно-счетной палатой. Челябинск, габриелян карен
Нового прокурора представил коллективу главный прокурор области Карен Габирелян (на фото) Фото:

Прокурором города Нязепетровск (Челябинская область) назначен Сергей Путяйкин. Коллективу его представил глава надзорного ведомства региона Карен Габриелян.

«На встречу с новым прокурором были приглашены руководители правоохранительных органов и органов власти. До назначения Путяйкин работал заместителем прокурора Советского района Челябинска», — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Руководитель назначен сроком на пять лет. Приказ о назначении подписал генпрокурор России Игорь Краснов.

Сергей Путяйкин ранее работал в Челябинске

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Прокурором города Нязепетровск (Челябинская область) назначен Сергей Путяйкин. Коллективу его представил глава надзорного ведомства региона Карен Габриелян. «На встречу с новым прокурором были приглашены руководители правоохранительных органов и органов власти. До назначения Путяйкин работал заместителем прокурора Советского района Челябинска», — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Руководитель назначен сроком на пять лет. Приказ о назначении подписал генпрокурор России Игорь Краснов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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