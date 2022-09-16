В Пермском крае предприниматель не платил зарплату своему работнику

В г. Лысьва Пермского края предприниматель не платил зарплату своему работнику больше двух месяцев

Бизнесмен задолжал работнику более 82 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Лысьва Пермского края индивидуальный предприниматель не выплачивал зарплату своему работнику. Об этом сообщает Следственный комитет Пермского края на своем официальном сайте.

«По данным следствия, индивидуальный предприниматель больше двух месяцев не выплачивал зарплату своему работнику и задолжал более 82 тысяч рублей. Установлено, что подозреваемый мог выплатить зарплату, но не делал этого», — сообщает пресс-служба ведомства.

Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «полная невыплата заработной платы». На данный момент следователь занимается поиском других потерпевших, устанавливает точную сумму причиненного имущественного вреда и собирает доказательства.

Ранее одна пермская фирма попала под статью за задержку зарплаты. Уголовное дело возбудили против АО «Крестьянский Дом».