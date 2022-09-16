Прикамские спасатели в Губахе (Пермский край) приняли участие в благодарственном молебне иконе «Неопалимая Купина» и церемонии освящения пожарного автомобиля для защиты людей от стихии. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.
«17 сентября в храме „Всех скорбящих Радость“ в честь иконы Божией Матери „Неопалимая Купина“ прошел молебен, в котором принял участие личный состав 63-ей пожарно-спасательной части 27-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Во время молебна освятили пожарный автомобиль „Урал“, стоящий на вооружении у пожарно-спасательного подразделения», — написано в telegram-канале ведомства.
В декабре прошлого года URA.RU сообщало, что в Курганской области представители РПЦ освятили сельхозтехнику, приобретенную за счет гранта главы региона Вадима Шумкова. Первоначально прошли праздничные богослужения, после чего состоялся крестный ход и сама церемония освящение.
Молебен был посвящен здравию всех, кто посвятил свою жизнь борьбе с огненной стихией
Фото: Ростислав Железнов, предоставлено ГУ МЧС России по Пермскому краю
По мнению организаторов, эта мера должна помочь при борьбе с огнем
Фото: Ростислав Железнов, предоставлено ГУ МЧС России по Пермскому краю
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Прикамские спасатели в Губахе (Пермский край) приняли участие в благодарственном молебне иконе «Неопалимая Купина» и церемонии освящения пожарного автомобиля для защиты людей от стихии. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. «17 сентября в храме „Всех скорбящих Радость“ в честь иконы Божией Матери „Неопалимая Купина“ прошел молебен, в котором принял участие личный состав 63-ей пожарно-спасательной части 27-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Во время молебна освятили пожарный автомобиль „Урал“, стоящий на вооружении у пожарно-спасательного подразделения», — написано в telegram-канале ведомства. В декабре прошлого года URA.RU сообщало, что в Курганской области представители РПЦ освятили сельхозтехнику, приобретенную за счет гранта главы региона Вадима Шумкова. Первоначально прошли праздничные богослужения, после чего состоялся крестный ход и сама церемония освящение.