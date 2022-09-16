Основные задачи пожарной машины — доставка пожарных и воды к месту происшествия, а также перевозка оборудования для тушения пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прикамские спасатели в Губахе (Пермский край) приняли участие в благодарственном молебне иконе «Неопалимая Купина» и церемонии освящения пожарного автомобиля для защиты людей от стихии. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«17 сентября в храме „Всех скорбящих Радость“ в честь иконы Божией Матери „Неопалимая Купина“ прошел молебен, в котором принял участие личный состав 63-ей пожарно-спасательной части 27-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Во время молебна освятили пожарный автомобиль „Урал“, стоящий на вооружении у пожарно-спасательного подразделения», — написано в telegram-канале ведомства.

В декабре прошлого года URA.RU сообщало, что в Курганской области представители РПЦ освятили сельхозтехнику, приобретенную за счет гранта главы региона Вадима Шумкова. Первоначально прошли праздничные богослужения, после чего состоялся крестный ход и сама церемония освящение.

Молебен был посвящен здравию всех, кто посвятил свою жизнь борьбе с огненной стихией Фото: Ростислав Железнов, предоставлено ГУ МЧС России по Пермскому краю