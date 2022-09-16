Собчак: на свердловского экс-военного завели уголовное дело из-за дискредитации армии

17 сентября 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Журналистка Ксения Собчак рассказал о экс-военном свердловчанине, на которого завели уголовное дело из-за дискредитации армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На экс-военного из Новоуральска (Свердловская область) 51-летнего Александра Скрябнева завели уголовное дело по статье о дискредитации вооруженных сил России. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале. «24 февраля Скрябнев осудил решение властей. Стал писать об этом в соцсетях и даже повесил антивоенную надпись на свой павильон. В итоге на экс-военного завели три административных дела о дискредитации ВС РФ, летом по первому из них оштрафовали за 30 тысяч рублей. Тогда Скрябнев пожаловался на штраф в соцсети. За это сообщение на него завели уголовное дело (280.3 УК РФ) о дискредитации армии», — сообщает Собчак в telegram-канале «Осторожно, новости». Свердловчанин из семьи военных, его предки получили множество нарад во время Великой Отечественной войны. Сам Скрябнев ранее служил в ракетных войсках на Камчатке, а после занялся бизнесом. Дома у Скрябнева прошли обыски, у него изъяли технику. По словам Собчак, на данный момент бывший военный находится под подпиской о невыезде. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Экс-военный, на которого завели уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ Фото: tekegram-канал «Осторожно, новости»

На экс-военного из Новоуральска (Свердловская область) 51-летнего Александра Скрябнева завели уголовное дело по статье о дискредитации вооруженных сил России. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале. «24 февраля Скрябнев осудил решение властей. Стал писать об этом в соцсетях и даже повесил антивоенную надпись на свой павильон. В итоге на экс-военного завели три административных дела о дискредитации ВС РФ, летом по первому из них оштрафовали за 30 тысяч рублей. Тогда Скрябнев пожаловался на штраф в соцсети. За это сообщение на него завели уголовное дело (280.3 УК РФ) о дискредитации армии», — сообщает Собчак в telegram-канале «Осторожно, новости». Свердловчанин из семьи военных, его предки получили множество нарад во время Великой Отечественной войны. Сам Скрябнев ранее служил в ракетных войсках на Камчатке, а после занялся бизнесом. Дома у Скрябнева прошли обыски, у него изъяли технику. По словам Собчак, на данный момент бывший военный находится под подпиской о невыезде. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.