Пермяк ударил свою знакомую по голове во время разговора

Житель Горнозаводска Пермского края ударил свою знакомую по голове во время разговора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю.
«Сотрудниками полиции установлено, что девушка, возвращаясь домой в ночное время, встретила своего знакомого. Между ними завязался разговор, который перерос в ссору, после чего молодой человек нанес потерпевшей удар по голове», — сообщается в ведомстве. Девушка обратилась за медицинской помощью.
При задержании полицейскими, ранее судимый 22-летний житель Горнозаводска не стал отрицать своей вины и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На период следствия молодой человек заключен под домашний арест. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно.
Ранее в Перми пенсионер зарезал свою сожительницу около мусорных баков из-за ревности. Вооружившись ножом, он нанес потерпевшей два удара ножом в область грудной клетки.
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