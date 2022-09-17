17 сентября 2022
16 сентября 2022

Пермяк ударил свою знакомую по голове во время разговора

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее судимый 22-летний парень признал свою вину и раскаялся в содеянном Фото:

Житель Горнозаводска Пермского края ударил свою знакомую по голове во время разговора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю.

«Сотрудниками полиции установлено, что девушка, возвращаясь домой в ночное время, встретила своего знакомого. Между ними завязался разговор, который перерос в ссору, после чего молодой человек нанес потерпевшей удар по голове», — сообщается в ведомстве. Девушка обратилась за медицинской помощью.

При задержании полицейскими, ранее судимый 22-летний житель Горнозаводска не стал отрицать своей вины и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На период следствия молодой человек заключен под домашний арест. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно.

Ранее в Перми пенсионер зарезал свою сожительницу около мусорных баков из-за ревности. Вооружившись ножом, он нанес потерпевшей два удара ножом в область грудной клетки.

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Житель Горнозаводска Пермского края ударил свою знакомую по голове во время разговора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю. «Сотрудниками полиции установлено, что девушка, возвращаясь домой в ночное время, встретила своего знакомого. Между ними завязался разговор, который перерос в ссору, после чего молодой человек нанес потерпевшей удар по голове», — сообщается в ведомстве. Девушка обратилась за медицинской помощью. При задержании полицейскими, ранее судимый 22-летний житель Горнозаводска не стал отрицать своей вины и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На период следствия молодой человек заключен под домашний арест. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно. Ранее в Перми пенсионер зарезал свою сожительницу около мусорных баков из-за ревности. Вооружившись ножом, он нанес потерпевшей два удара ножом в область грудной клетки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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