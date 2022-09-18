В Перми Театр-Театр просит горожан найти старые фото

19 сентября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Сейчас здание Театра-Театра на реконструкции Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В пермском Театре-Театре ищут старые фотографии, на которых видно исторические фонари у здания культурного учреждения. Снимки необходимы для точной реконструкции светильников. Информация об этом появилась в официальной группе театра. «К 300-летию Перми наши театральные фонари, которые обрамляют парадный портик здания уже 40 лет, будут восстановлены. Уже проведена огромная работа, чтобы с максимальной точностью воссоздать каждую метровую скульптуру, осталось уточнить несколько деталей», — сообщают в театре. Фонари необычные — они украшены медными фигурками в виде персонажей известных пьес. От некоторых из них остались только пластинки с названием произведения. Представителя театра просят жителей города поискать в своих архивах фотографии с фонарями 1980-2000-х годов и принести их в театр или отправить на почту. Даже один случайный кадр может оказаться полезным для реставраторов. Любая фотография с этими фонарями может помочь реставраторам Фото: Пермский академический Театр-Театр «ВКонтакте»

В пермском Театре-Театре ищут старые фотографии, на которых видно исторические фонари у здания культурного учреждения. Снимки необходимы для точной реконструкции светильников. Информация об этом появилась в официальной группе театра. «К 300-летию Перми наши театральные фонари, которые обрамляют парадный портик здания уже 40 лет, будут восстановлены. Уже проведена огромная работа, чтобы с максимальной точностью воссоздать каждую метровую скульптуру, осталось уточнить несколько деталей», — сообщают в театре. Фонари необычные — они украшены медными фигурками в виде персонажей известных пьес. От некоторых из них остались только пластинки с названием произведения. Представителя театра просят жителей города поискать в своих архивах фотографии с фонарями 1980-2000-х годов и принести их в театр или отправить на почту. Даже один случайный кадр может оказаться полезным для реставраторов.