В Перми Театр-Театр просит горожан найти старые фото

В пермском Театре-Театре ищут старые фотографии, на которых видно исторические фонари у здания культурного учреждения. Снимки необходимы для точной реконструкции светильников. Информация об этом появилась в официальной группе театра.
«К 300-летию Перми наши театральные фонари, которые обрамляют парадный портик здания уже 40 лет, будут восстановлены. Уже проведена огромная работа, чтобы с максимальной точностью воссоздать каждую метровую скульптуру, осталось уточнить несколько деталей», — сообщают в театре. Фонари необычные — они украшены медными фигурками в виде персонажей известных пьес. От некоторых из них остались только пластинки с названием произведения.
Представителя театра просят жителей города поискать в своих архивах фотографии с фонарями 1980-2000-х годов и принести их в театр или отправить на почту. Даже один случайный кадр может оказаться полезным для реставраторов.
Любая фотография с этими фонарями может помочь реставраторам
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В пермском Театре-Театре ищут старые фотографии, на которых видно исторические фонари у здания культурного учреждения. Снимки необходимы для точной реконструкции светильников. Информация об этом появилась в официальной группе театра. «К 300-летию Перми наши театральные фонари, которые обрамляют парадный портик здания уже 40 лет, будут восстановлены. Уже проведена огромная работа, чтобы с максимальной точностью воссоздать каждую метровую скульптуру, осталось уточнить несколько деталей», — сообщают в театре. Фонари необычные — они украшены медными фигурками в виде персонажей известных пьес. От некоторых из них остались только пластинки с названием произведения. Представителя театра просят жителей города поискать в своих архивах фотографии с фонарями 1980-2000-х годов и принести их в театр или отправить на почту. Даже один случайный кадр может оказаться полезным для реставраторов.