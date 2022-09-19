Генсек ООН задумался о визите в Россию после разговора с Путиным

Генсек ООН допустил возможность поездки в Россию

19 сентября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерреш отметил, что у него нет ограничений для поездки в РФ Фото: официальный сайт президента России kremlin.ru Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что может поехать в Россию. На прошлой неделе он созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным. «Возможно. Но это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить. Никаких ограничений для посещения мной какой-либо из стран нет», — сказал Гутерреш в интервью РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, планирует ли он поехать в Россию в этом году. Ранее Гутерреш пообщался с президентом РФ по телефону. Они обсудили препятствия для экспорта удобрений и продуктов из России, сообщает RT. Также они поговорили об организации миссии ООН в СИЗО в Еленовке, передает сайт MK.RU . После этого генсек ООН сообщил, что в организации добились отмены ряда ограничений по вывозу удобрений и продовольствия из РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что может поехать в Россию. На прошлой неделе он созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным. «Возможно. Но это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить. Никаких ограничений для посещения мной какой-либо из стран нет», — сказал Гутерреш в интервью РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, планирует ли он поехать в Россию в этом году. Ранее Гутерреш пообщался с президентом РФ по телефону. Они обсудили препятствия для экспорта удобрений и продуктов из России, сообщает RT. Также они поговорили об организации миссии ООН в СИЗО в Еленовке, передает сайт MK.RU. После этого генсек ООН сообщил, что в организации добились отмены ряда ограничений по вывозу удобрений и продовольствия из РФ.