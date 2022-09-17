Генсек ООН добился отмены ряда ограничений для РФ после разговора с Путиным

17 сентября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Со многими европейскими портами достигнута договоренность о снятии ограничений в отношении удобрений и зерна из РФ Фото: wikipedia.org/White House В ООН добились отмены ряда ограничений в портах Европы по пропуску продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «Мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их. На этой неделе я провел интенсивную серию контактов с лидерами ЕС. И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки», — цитирует Гутерреша РИА «Новости». Он добавил, что в ООН уже получили позитивные ответы от портов в нидерландском Роттердаме и в финском городе Котка. Также ведутся дискуссии с бельгийским Антверпеном и немецким Гамбургом. Ранее Гутерреш анонсировал переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по экспорту удобрений и продовольствия, передавал RT. По словам генсека, в ООН усердно работают над устранением всех препятствий, мешающих экспорту указанных товаров.

В ООН добились отмены ряда ограничений в портах Европы по пропуску продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «Мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их. На этой неделе я провел интенсивную серию контактов с лидерами ЕС. И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки», — цитирует Гутерреша РИА «Новости». Он добавил, что в ООН уже получили позитивные ответы от портов в нидерландском Роттердаме и в финском городе Котка. Также ведутся дискуссии с бельгийским Антверпеном и немецким Гамбургом. Ранее Гутерреш анонсировал переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по экспорту удобрений и продовольствия, передавал RT. По словам генсека, в ООН усердно работают над устранением всех препятствий, мешающих экспорту указанных товаров.