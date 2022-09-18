В Пермском крае жители Кизела останутся без телевещания

Жители Кизела (Пермский край) на один день останутся отрезаны от вещания основных телеканалов. Так же недоступным для прослушивания окажется «Радио России», сообщили в администрации города.
«В связи с проведением плановых работ будет приостановлена трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиостанции „Радио России“ на радиотелевизионной станции в г. Кизел», — говорится на сайте мэрии со ссылкой на Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр. Вещания не будет 21 сентября с 11:00 до 17:00.
Временные отключения цифровых и аналоговых телеканалов и радиостанций происходят периодически. Это связано с профилактическими работами, отмечают в радиотелевизионном передающем центре.
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