В Пермском крае жители Кизела останутся без телевещания

Телевизор для кизеловцев перестанет работать 21 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Кизела (Пермский край) на один день останутся отрезаны от вещания основных телеканалов. Так же недоступным для прослушивания окажется «Радио России», сообщили в администрации города.

«В связи с проведением плановых работ будет приостановлена трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиостанции „Радио России“ на радиотелевизионной станции в г. Кизел», — говорится на сайте мэрии со ссылкой на Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр. Вещания не будет 21 сентября с 11:00 до 17:00.

Временные отключения цифровых и аналоговых телеканалов и радиостанций происходят периодически. Это связано с профилактическими работами, отмечают в радиотелевизионном передающем центре.