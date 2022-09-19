«Ведомости» предрекли изменения в ходе спецоперации из-за референдума в Донбассе

«Ведомости»: РФ присоединит ЛНР и ДНР, чтобы защитить территории от ВСУ

20 сентября 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

РФ присоединит ЛНР и ДНР, чтобы защитить эти территории от ВСУ, пишут «Ведомости» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Россия присоединит ЛНР и ДНР, чтобы защитить эти территории от ВСУ и не повторить ситуации с уходом из Харьковской области в связи с перегруппировкой войск. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к администрации президента РФ. «Чтобы Россия присоединила эти территории и защищала их от ВСУ как часть своей территории, а не так, как случилось с Харьковской областью», — сказал источник. Его слова передает газета «Ведомости». По его словам, референдум в таком случае можно провести в течение пары недель, но пока еще окончательного решения нет. «Поскольку все равно звучат возражения, что нужно, например, полностью занять ДНР в границах [бывшей украинской] Донецкой области», — сообщил источник. В сентябре этого года Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области и их переброске в ДНР. На этих территориях возможны провокации ВСУ и нацбатов. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к России. В ответ на это, глава ДНР Денис Пушилин решил объединиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником для проведения голосования. В Госдуме уже анонсировали, что референдум о присоединении ЛДНР к России будет проведен осенью. В частности, глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал немедленно провести голосование. По его словам, нужно как можно скорее присоединить Донбасс к России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия присоединит ЛНР и ДНР, чтобы защитить эти территории от ВСУ и не повторить ситуации с уходом из Харьковской области в связи с перегруппировкой войск. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к администрации президента РФ. «Чтобы Россия присоединила эти территории и защищала их от ВСУ как часть своей территории, а не так, как случилось с Харьковской областью», — сказал источник. Его слова передает газета «Ведомости». По его словам, референдум в таком случае можно провести в течение пары недель, но пока еще окончательного решения нет. «Поскольку все равно звучат возражения, что нужно, например, полностью занять ДНР в границах [бывшей украинской] Донецкой области», — сообщил источник. В сентябре этого года Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области и их переброске в ДНР. На этих территориях возможны провокации ВСУ и нацбатов. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к России. В ответ на это, глава ДНР Денис Пушилин решил объединиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником для проведения голосования. В Госдуме уже анонсировали, что референдум о присоединении ЛДНР к России будет проведен осенью. В частности, глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал немедленно провести голосование. По его словам, нужно как можно скорее присоединить Донбасс к России.