В Госдуме анонсировали сроки проведения референдума в ЛНР

Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что референдум в ЛНР будет проведен осенью
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме заявили, что референдум пройдет осенью Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Референдум о присоединении Луганской народной республики (ЛНР) к России будет проведен осенью. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Я думаю, это [референдум] будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. <…> Это будет осень, но не поздняя», — сказал он, приводит ТАСС. Также Водолацкий подчеркнул, что избирательная система ЛНР полностью готова к проведению референдума.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин решил объединиться с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником для проведения референдума. Это произошло после того, как Общественные палаты республик потребовали срочного проведения референдума.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от киевского геноцида. Освобожденные российскими солдатами территории изъявили желание войти в состав РФ.

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Референдум о присоединении Луганской народной республики (ЛНР) к России будет проведен осенью. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Я думаю, это [референдум] будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. <…> Это будет осень, но не поздняя», — сказал он, приводит ТАСС. Также Водолацкий подчеркнул, что избирательная система ЛНР полностью готова к проведению референдума. Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин решил объединиться с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником для проведения референдума. Это произошло после того, как Общественные палаты республик потребовали срочного проведения референдума. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от киевского геноцида. Освобожденные российскими солдатами территории изъявили желание войти в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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