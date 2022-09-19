В Госдуме анонсировали сроки проведения референдума в ЛНР

Референдум о присоединении Луганской народной республики (ЛНР) к России будет проведен осенью. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Я думаю, это [референдум] будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. <…> Это будет осень, но не поздняя», — сказал он, приводит ТАСС. Также Водолацкий подчеркнул, что избирательная система ЛНР полностью готова к проведению референдума.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин решил объединиться с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником для проведения референдума. Это произошло после того, как Общественные палаты республик потребовали срочного проведения референдума.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса от киевского геноцида. Освобожденные российскими солдатами территории изъявили желание войти в состав РФ.
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