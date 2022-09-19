В Челябинске продают земли под коттеджный поселок

Участок выставленный на продажу можно перевести под ИЖС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На северо-западе Челябинска вблизи Краснопольского проспекта и ЖК «Радужный» на продажу выставлены участки под коттеджный поселок за 80 млн рублей. Площадь земель составляет 9 тысяч 750 квадратных метров, сообщается на портале «Авито».

«Площадь продаваемых участков — 97,5 соток. Сейчас это земли сельскохозяйственного назначения, что сделано для снижения налогообложения, но в любой момент возможен перевод земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — сообщается на портале.

Земли в Курчатовском районе (47 микрорайон) продают за 80 млн рублей, что составляет 820 тысяч 513 рублей за сотку. По словам риелтора Надежды Кушновой, это довольно высокая цена для подобных проектов. Уже через 300 метров в поселке «Маховички» землю под коттеджное строительство можно приобрести за 130 тысяч рублей за сотку. Цена могла бы быть оправдана, если бы на землях было разрешено строить высотные дома, что, согласно генплану, весьма проблематично и затратно по времени. Риелтор считает, такая покупка будет не очень выгодна для покупателя.

Ранее на продажу выставили здание разрушенного спортивно-оздоровительного комплекса, расположенное в городском парке Челябинска. Стоимость полуразрушенной спортбазы составляет 25 млн рублей.