Пермских депутатов удивило странное предложение Махонина

Пермские власти инициировали новую меру поддержки свиноводства

Инициатором обсуждения стал Антон Удальев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

У депутатов заксобрания Пермского края возникли вопросы к поправке в бюджет на 2022—2024 годы, которая предполагает выделение свыше 300 млн рублей на поддержку свиноводства в регионе. Инициатором законопроекта стал губернатор Дмитрий Махонин. На заседании комитета по развитию инфраструктуры 20 сентября депутаты выяснили, что данная мера поддержки предназначена в том числе для «Пермского свинокомплекса». Хотя власти обещали, что больше не будут субсидировать эту организацию.

«У нас свиноводства нет, а 312 млн рублей на поддержку отрасли есть. Мы опять что ли свинокомплекс в собственность взяли?» — задал вопрос председатель комитета Антон Удальев.

Глава минагро Павел Носков ответил, что свинокомплекс находится в процедуре банкротства и субсидированию не подлежит. А деньги предназначены для поддержки отрасли в целом. В том числе, для поголовья свинокомплекса, которое было продано АО «Агро-Альянс».

«Кому помогаем-то?» — не понял Удальев. «Инвестору, который развивает отрасль свиноводства и тем предприятиям, которые этим занимаются в Пермском крае», — пространно ответил министр.

Антон Удальев подчеркнул, что правительство уверяло депутатов, что больше бюджет не будет субсидировать «Пермский свинокомплекс». Это будет заботой инвестора. А сейчас вновь речь идет о поддержке поголовья. «Это субсидия или некий формат ГЧП?» — спросил Удальев. Павел Носков ответил, что инвестор вкладывает больше 1 млрд рублей.

Депутата Александра Третьякова смутило, что если речь идет о системной поддержке отрасли, то почему в 2022 году предусматривается 208 млн рублей, в 2023 году — 104 млн рублей, а в 2023 году — ноль? После этого вмешалась первый вице-премьер Ольга Антипина. Она пояснила, что из 208 млн рублей в 2022 году, 104 млн — это инвестиционные расходы, а 103 млн — разовая поддержка в связи с удорожанием кормов. Претендовать на эти деньги может любой производитель свинины. В крае их пять. Депутаты поддержали поправку.

Ранее. сообщало, что все сотрудники АО «Свинокомплекс Пермский» были уволены. Им предложили перейти в АО «Агро-Альянс», который выкупил поголовье.