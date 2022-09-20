20 сентября 2022
19 сентября 2022

Челябинская область за 2021 год накопила 54 млрд рублей бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Минфин минэконом. Челябинск., минфин, минэконом
Запасы пойдут на покрытие дефицита в будущем Фото:

Челябинская область вошла в число наиболее успешных регионов России, которым удалось за прошлый год накопить средства на бюджетных счетах. Эти деньги могут пойти на финансирование дефицита бюджета текущего года.

«Прошлый год позволил большинству регионов накопить средства на счетах: положительную динамику остатков зафиксировали 70 субъектов. У 50 регионов объем накопленных средств превысил 10% их собственных доходов. Наилучшего результата достигли Москва (+176 млрд руб.), Красноярский край (+73 млрд руб.), Санкт-Петербург (+59,5 млрд руб.) и Челябинская область (+54 млрд руб.)», — пишут «Ведомости» со ссылкой на эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илью Цыпкина.

По его мнению, накопленные средства регионы могут использовать для покрытия дефицита бюджета в будущем. Если средств окажется недостаточно, то субъектам придется отказаться от капитальных расходов и инвестиций в развитие.

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Челябинская область вошла в число наиболее успешных регионов России, которым удалось за прошлый год накопить средства на бюджетных счетах. Эти деньги могут пойти на финансирование дефицита бюджета текущего года. «Прошлый год позволил большинству регионов накопить средства на счетах: положительную динамику остатков зафиксировали 70 субъектов. У 50 регионов объем накопленных средств превысил 10% их собственных доходов. Наилучшего результата достигли Москва (+176 млрд руб.), Красноярский край (+73 млрд руб.), Санкт-Петербург (+59,5 млрд руб.) и Челябинская область (+54 млрд руб.)», — пишут «Ведомости» со ссылкой на эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илью Цыпкина. По его мнению, накопленные средства регионы могут использовать для покрытия дефицита бюджета в будущем. Если средств окажется недостаточно, то субъектам придется отказаться от капитальных расходов и инвестиций в развитие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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