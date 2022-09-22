Евросоюз придумал наказание для России за референдумы

Боррель: против России будут введены новые секторальные и персональные санкции
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ЕС введут новые персональные и секторальные санкции Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Евросоюз (ЕС) вводит новые санкции, как персональные, так и секторальные в отношении руководства РФ и чиновников, связанных с проведением референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Россия, ее политическое руководство и все вовлеченные в организацию референдумов, а также в другие нарушения международного права и международного гуманитарного права на Украине будут привлечены к ответу», — сказано в тексте заявления на официальном сайте ЕС. Он добавил, что в координации со своими союзниками дополнительные ограничительные меры будут представлены максимально быстро, помощь Украине будет продолжена, а также планируется введение персональных и секторальных санкций в отношении России.

Ранее RT передавал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что экономика Европы могла бы восстановиться без санкций. Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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Евросоюз (ЕС) вводит новые санкции, как персональные, так и секторальные в отношении руководства РФ и чиновников, связанных с проведением референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Россия, ее политическое руководство и все вовлеченные в организацию референдумов, а также в другие нарушения международного права и международного гуманитарного права на Украине будут привлечены к ответу», — сказано в тексте заявления на официальном сайте ЕС. Он добавил, что в координации со своими союзниками дополнительные ограничительные меры будут представлены максимально быстро, помощь Украине будет продолжена, а также планируется введение персональных и секторальных санкций в отношении России. Ранее RT передавал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что экономика Европы могла бы восстановиться без санкций. Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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