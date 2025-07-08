Движение-иноагент «Голос»* прекратило свою деятельность

Движение «Голос» (включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, признано нежелательной организацией) официально объявило о прекращении своей деятельности. Решение связано с приговором в отношении сопредседателя организации Григория Мельконьянца, которому суд назначил пять лет лишения свободы по обвинению в организации деятельности нежелательной в России организации.
«Всегда есть риск проиграть. В этот раз получилось так», — говорится в заявлении движения. При этом представители «Голоса» утверждают, что их работа носила патриотический характер.
Движение «Голос» было создано на базе одноименной ассоциации, ранее являвшейся членом «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO). В сентябре 2021 года Генеральная прокуратура признала ENEMO нежелательной организацией на территории России. Ассоциация «Голос» была упразднена по решению суда в 2016 году. Согласно версии обвинения, после того как ENEMO была включена в перечень нежелательных организаций, Григорий Мельконьянц продолжил руководство деятельностью движения и совершал противоправные действия вплоть до своего задержания 17 августа 2023 года.
*Движение «Голос» признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
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