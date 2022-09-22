22 сентября 2022

Челябинский боец отряда Кадырова рассказал о вещах, необходимых при мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Воложанин посоветовал взять с собой консервы и теплую одежду Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, известный под псевдонимом «Якудза», который участвовал в спецоперации в составе спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова, рассказал мобилизованным гражданам, что взять с собой при отправке из военкомата. «Якудза» посоветовал взять с собой консервы и вещи.

«Что нужно взять с собой? На первые три дня нужно взять консервы, которые не портятся, одежду теплую, чтобы не замерзнуть. В принципе, это все, что нужно человеку в первые три дня», — сообщил URA.RU Воложанин.

Ранее курганские военкоматы уже сообщали, что на первое время мобилизованным необходимо приобрести для себя паек, и взять одежду по сезону. Пока военнослужащих не поставят на довольствие, кормить они будут вынуждены сами себя. Как только их внесут в список на получение довольствия, им выдадут форму и начнут кормить в солдатских столовых.

Всего по стране, в рамках частичной мобилизации, планируют набрать 300 тысяч военнообязанных. Указ об этом 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Во время обращения к нации глава государства объяснил, что тот контингент, который находится в зоне СВО сейчас вынужден бороться не только с украинскими националистами, но и с коллективным Западом. Для защиты государства власти готовы использовать все средства, добавлял Путин.

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ключевой ее целью является защита жителей Донбасса. За все время проведения СВО от националистов освобождено свыше 270 населенных пунктов.

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Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, известный под псевдонимом «Якудза», который участвовал в спецоперации в составе спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова, рассказал мобилизованным гражданам, что взять с собой при отправке из военкомата. «Якудза» посоветовал взять с собой консервы и вещи. «Что нужно взять с собой? На первые три дня нужно взять консервы, которые не портятся, одежду теплую, чтобы не замерзнуть. В принципе, это все, что нужно человеку в первые три дня», — сообщил URA.RU Воложанин. Ранее курганские военкоматы уже сообщали, что на первое время мобилизованным необходимо приобрести для себя паек, и взять одежду по сезону. Пока военнослужащих не поставят на довольствие, кормить они будут вынуждены сами себя. Как только их внесут в список на получение довольствия, им выдадут форму и начнут кормить в солдатских столовых. Всего по стране, в рамках частичной мобилизации, планируют набрать 300 тысяч военнообязанных. Указ об этом 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Во время обращения к нации глава государства объяснил, что тот контингент, который находится в зоне СВО сейчас вынужден бороться не только с украинскими националистами, но и с коллективным Западом. Для защиты государства власти готовы использовать все средства, добавлял Путин. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Ключевой ее целью является защита жителей Донбасса. За все время проведения СВО от националистов освобождено свыше 270 населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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