23 сентября 2022

Собака Империя проверила участки для референдума в Челябинске

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Взрывчатых веществ собака не нашла (архивное фото) Фото:

Собака по кличке Империя проверила участки в Челябинске, на которых проходит референдум о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Взрывчатых веществ не обнаружено.

«При поддержке правительства Челябинской области уделяется большое внимание безопасности на избирательных участках и в местах проведения голосования. Собака Империя проверила участок перед началом работы. Взрывчатых средств и опасных предметов не обнаружено», — сообщили в областной избирательной комиссии.

Участки работают в здании ДК имени Колющенко на улице Доватора, 15. На них могут проголосовать жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся в регионе. Для этого им необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на вышеуказанных территориях.

В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках 23 сентября начались референдумы о присоединении к России. Они продлятся до 27 сентября.

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Собака по кличке Империя проверила участки в Челябинске, на которых проходит референдум о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Взрывчатых веществ не обнаружено. «При поддержке правительства Челябинской области уделяется большое внимание безопасности на избирательных участках и в местах проведения голосования. Собака Империя проверила участок перед началом работы. Взрывчатых средств и опасных предметов не обнаружено», — сообщили в областной избирательной комиссии. Участки работают в здании ДК имени Колющенко на улице Доватора, 15. На них могут проголосовать жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся в регионе. Для этого им необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на вышеуказанных территориях. В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках 23 сентября начались референдумы о присоединении к России. Они продлятся до 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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