Военкор из Запорожья обратился к жителям ХМАО из-за мобилизации. Видео

24 сентября 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

Военкор из Запорожья Ростислав Журавлев призвал жителей ХМАО сплотиться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военкор из Запорожья Ростислав Журавлев обратился к жителям ХМАО с призывом сплотиться и поддержать участников специальной военной операции из Югры. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Наш Югорск». «Объявлена частичная мобилизация и жители ХМАО, ваши мужья, братья, отцы тоже будут призваны. Я знаю, в Донбассе, Луганске, Херсоне, Запорожье воюют много ребят с Югры. Такая историческая доля на нас выпала. Я призываю сплотиться, поддержать наших парней, тех кто здесь и кто еще прибудет сюда. Вместе мы победим», — сказал Журавлев в записанном видео. Ростислав Журавлев провел в зоне СВО 7 месяцев. Он обращается к жителям ХМАО из Мелитополя, где проходит референдум о присоединении к России на правах субъекта Федераций. Ранее URA.RU рассказало, что беженцы из Донбасса голосуют на референдуме в ХМАО, который проходит с 23 по 27 сентября на освобожденных территориях Украины. Беженцы могут принять участие в голосовании на территории РФ, в ХМАО для голосования доступны 8 участков. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу в первую очередь планируется призвать лиц с боевым опытом. Студенты очной формы обучения призыву по частичной мобилизации не подлежат.

Военкор из Запорожья Ростислав Журавлев обратился к жителям ХМАО с призывом сплотиться и поддержать участников специальной военной операции из Югры. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Наш Югорск». «Объявлена частичная мобилизация и жители ХМАО, ваши мужья, братья, отцы тоже будут призваны. Я знаю, в Донбассе, Луганске, Херсоне, Запорожье воюют много ребят с Югры. Такая историческая доля на нас выпала. Я призываю сплотиться, поддержать наших парней, тех кто здесь и кто еще прибудет сюда. Вместе мы победим», — сказал Журавлев в записанном видео. Ростислав Журавлев провел в зоне СВО 7 месяцев. Он обращается к жителям ХМАО из Мелитополя, где проходит референдум о присоединении к России на правах субъекта Федераций. Ранее URA.RU рассказало, что беженцы из Донбасса голосуют на референдуме в ХМАО, который проходит с 23 по 27 сентября на освобожденных территориях Украины. Беженцы могут принять участие в голосовании на территории РФ, в ХМАО для голосования доступны 8 участков. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу в первую очередь планируется призвать лиц с боевым опытом. Студенты очной формы обучения призыву по частичной мобилизации не подлежат.