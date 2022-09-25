Власти Бердянска (Запорожская область) организовали участок референдума в морском порту. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Настроение у людей хорошее. Воспринимают они референдум с воодушевлением. Люди ждут положительных перемен вследствие того, что мы вольемся в состав великой, мощной страны. Страна должна восстановиться в своем прежнем объеме, в своих прежних площадях. Все те, кто были волей определенных сил разбросаны, настроены против друг друга, должны наконец собраться вместе», — прокомментировал ход референдума директор Бердянского порта Владимир Стельмаченко.
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Власти Бердянска (Запорожская область) организовали участок референдума в морском порту. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Настроение у людей хорошее. Воспринимают они референдум с воодушевлением. Люди ждут положительных перемен вследствие того, что мы вольемся в состав великой, мощной страны. Страна должна восстановиться в своем прежнем объеме, в своих прежних площадях. Все те, кто были волей определенных сил разбросаны, настроены против друг друга, должны наконец собраться вместе», — прокомментировал ход референдума директор Бердянского порта Владимир Стельмаченко. В республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Наблюдатель из ЮАР Стелла сообщала журналистам, что референдумы на освобожденных территориях организованы на высоком уровне.