В Запорожье референдум проводят в морском порту. Видео

25 сентября 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Жители Бердянска восприняли референдум с воодушевлением, заявил директор порта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Власти Бердянска (Запорожская область) организовали участок референдума в морском порту. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Настроение у людей хорошее. Воспринимают они референдум с воодушевлением. Люди ждут положительных перемен вследствие того, что мы вольемся в состав великой, мощной страны. Страна должна восстановиться в своем прежнем объеме, в своих прежних площадях. Все те, кто были волей определенных сил разбросаны, настроены против друг друга, должны наконец собраться вместе», — прокомментировал ход референдума директор Бердянского порта Владимир Стельмаченко. В республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Наблюдатель из ЮАР Стелла сообщала журналистам, что референдумы на освобожденных территориях организованы на высоком уровне.

Власти Бердянска (Запорожская область) организовали участок референдума в морском порту. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Настроение у людей хорошее. Воспринимают они референдум с воодушевлением. Люди ждут положительных перемен вследствие того, что мы вольемся в состав великой, мощной страны. Страна должна восстановиться в своем прежнем объеме, в своих прежних площадях. Все те, кто были волей определенных сил разбросаны, настроены против друг друга, должны наконец собраться вместе», — прокомментировал ход референдума директор Бердянского порта Владимир Стельмаченко. В республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Наблюдатель из ЮАР Стелла сообщала журналистам, что референдумы на освобожденных территориях организованы на высоком уровне.