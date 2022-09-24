Иностранные наблюдатели похвалили организацию референдумов на освобожденных территориях

24 сентября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Референдумы проходят до 27 сентября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Референдумы в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях организованы на высоком уровне. Об этом заявила наблюдатель из ЮАР Стелла журналистам. «Вижу, что организация идет довольно гладко. Есть очередь, но она продвигается, все спокойно. Люди заполняют бюллетени, голосуют, составляются списки. Я думаю, что организация на высоком уровне», — цитирует ТАСС Стеллу. Она отметила, что ведет наблюдение за голосованием на нескольких участках. Стелла удивилась, что на референдумах нет списков избирателей, закрепленных за конкретной территорией, а вместо этого у избирателей указано в паспорте, откуда они. «Я думаю, что мы можем потом адаптировать это себе, как лучшую практику», — заявил она. Наблюдатель из западноафриканской страны Того Телу Атабанам сказал, что все замечательно, и поблагодарил всех за организацию голосования. Также наблюдатели обратили внимание на высокий уровень защиты персональных данных избирателей. Референдумы в Донбассе и на освобожденных украинских территориях проходят с 23 по 24 сентября, передает RT. Ранее наблюдатель из ФРГ Штеффен Бруно Шаллер сообщил, что референдум в Запорожской области проходит добровольно. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.

Референдумы в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях организованы на высоком уровне. Об этом заявила наблюдатель из ЮАР Стелла журналистам. «Вижу, что организация идет довольно гладко. Есть очередь, но она продвигается, все спокойно. Люди заполняют бюллетени, голосуют, составляются списки. Я думаю, что организация на высоком уровне», — цитирует ТАСС Стеллу. Она отметила, что ведет наблюдение за голосованием на нескольких участках. Стелла удивилась, что на референдумах нет списков избирателей, закрепленных за конкретной территорией, а вместо этого у избирателей указано в паспорте, откуда они. «Я думаю, что мы можем потом адаптировать это себе, как лучшую практику», — заявил она. Наблюдатель из западноафриканской страны Того Телу Атабанам сказал, что все замечательно, и поблагодарил всех за организацию голосования. Также наблюдатели обратили внимание на высокий уровень защиты персональных данных избирателей. Референдумы в Донбассе и на освобожденных украинских территориях проходят с 23 по 24 сентября, передает RT. Ранее наблюдатель из ФРГ Штеффен Бруно Шаллер сообщил, что референдум в Запорожской области проходит добровольно. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.