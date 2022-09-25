В Екатеринбурге водитель, ослепленный светом фар, сбил 17-летнюю девочку. Фото

26 сентября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Водитель пояснил, что не увидел девочку, потому что был ослеплен светом фар встречной машины (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Селькоровская возле дома №124 водитель ВАЗ-21120, ослепленный светом фар встречного автомобиля, сбил 17-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с различными травмами в больницу №9, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу в telegram-канале. «Водитель ВАЗ-21120, двигаясь по Полевскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Полевского, наехал на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель пояснил, что был ослеплен светом фар встречного автомобиля», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции установили, что за рулем ВАЗ-21120 находился 62-летний мужчина. По его словам, девочка вышла из автобуса на остановке общественного транспорта «Сады» и выбежала на дорогу. Источник URA.RU сообщил, что девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом ноги в больницу №9. Ранее агентство писало о ДТП на перекрестке улиц Бебеля — Таватуйской в Екатеринбурге, где столкнулись пять машин. Аварию спровоцировал водитель, который не заметил, что автомобили перед ним остановились. ДТП произошло на улице Селькоровская Фото: ИА «Ночные новости» По словам водителя, девочка выбежала на дорогу, выйдя из автобуса Фото: ИА «Ночные новости» За рулем ВАЗ-21120 находился 62-летний мужчина Фото: ИА «Ночные новости» Девочку госпитализировали в больницу №9 Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Селькоровская возле дома №124 водитель ВАЗ-21120, ослепленный светом фар встречного автомобиля, сбил 17-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с различными травмами в больницу №9, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу в telegram-канале. «Водитель ВАЗ-21120, двигаясь по Полевскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Полевского, наехал на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель пояснил, что был ослеплен светом фар встречного автомобиля», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции установили, что за рулем ВАЗ-21120 находился 62-летний мужчина. По его словам, девочка вышла из автобуса на остановке общественного транспорта «Сады» и выбежала на дорогу. Источник URA.RU сообщил, что девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом ноги в больницу №9. Ранее агентство писало о ДТП на перекрестке улиц Бебеля — Таватуйской в Екатеринбурге, где столкнулись пять машин. Аварию спровоцировал водитель, который не заметил, что автомобили перед ним остановились.