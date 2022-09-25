В Екатеринбурге на улице Селькоровская возле дома №124 водитель ВАЗ-21120, ослепленный светом фар встречного автомобиля, сбил 17-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с различными травмами в больницу №9, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу в telegram-канале.
«Водитель ВАЗ-21120, двигаясь по Полевскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Полевского, наехал на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель пояснил, что был ослеплен светом фар встречного автомобиля», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили, что за рулем ВАЗ-21120 находился 62-летний мужчина. По его словам, девочка вышла из автобуса на остановке общественного транспорта «Сады» и выбежала на дорогу. Источник URA.RU сообщил, что девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом ноги в больницу №9.
Ранее агентство писало о ДТП на перекрестке улиц Бебеля — Таватуйской в Екатеринбурге, где столкнулись пять машин. Аварию спровоцировал водитель, который не заметил, что автомобили перед ним остановились.
ДТП произошло на улице Селькоровская
Фото: ИА «Ночные новости»
По словам водителя, девочка выбежала на дорогу, выйдя из автобуса
В Екатеринбурге на улице Селькоровская возле дома №124 водитель ВАЗ-21120, ослепленный светом фар встречного автомобиля, сбил 17-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с различными травмами в больницу №9, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу в telegram-канале. «Водитель ВАЗ-21120, двигаясь по Полевскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Полевского, наехал на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель пояснил, что был ослеплен светом фар встречного автомобиля», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции установили, что за рулем ВАЗ-21120 находился 62-летний мужчина. По его словам, девочка вышла из автобуса на остановке общественного транспорта «Сады» и выбежала на дорогу. Источник URA.RU сообщил, что девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом ноги в больницу №9. Ранее агентство писало о ДТП на перекрестке улиц Бебеля — Таватуйской в Екатеринбурге, где столкнулись пять машин. Аварию спровоцировал водитель, который не заметил, что автомобили перед ним остановились.