Член комиссии в Екатеринбурге: референдум нужно было провести 8 лет назад

26 сентября 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Председатель участковой комиссии в Екатеринбурге рассказал о голосующих на референдуме Фото: избирательная комиссия Свердловской области новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Луганска, проживающие в Свердловской области, активно голосуют на референдуме о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации. Об этом URA.RU рассказал один из участников референдума, председатель участковой комиссии в Екатеринбурге Александр, переехавший в Свердловскую область из Луганска. По его словам, референдум стоило провести восемь лет назад. «К присоединению ЛНР и ДНР я отношусь положительно, считаю, что это нужно было сделать еще восемь лет назад. Я явлюсь председателем участковой комиссии ЛНР, могу сказать, что люди идут довольно активно. Понятное дело, что в будни их мало, но в выходные было очень много. Все „ЗА“, бывает такое, что сразу с места говорят „ДА“ и кидают листок в кабинку», — рассказал Александр. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на улице Крылова, 2. 27 сентября он будет открыт с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.

Жители Луганска, проживающие в Свердловской области, активно голосуют на референдуме о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации. Об этом URA.RU рассказал один из участников референдума, председатель участковой комиссии в Екатеринбурге Александр, переехавший в Свердловскую область из Луганска. По его словам, референдум стоило провести восемь лет назад. «К присоединению ЛНР и ДНР я отношусь положительно, считаю, что это нужно было сделать еще восемь лет назад. Я явлюсь председателем участковой комиссии ЛНР, могу сказать, что люди идут довольно активно. Понятное дело, что в будни их мало, но в выходные было очень много. Все „ЗА“, бывает такое, что сразу с места говорят „ДА“ и кидают листок в кабинку», — рассказал Александр. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на улице Крылова, 2. 27 сентября он будет открыт с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.