27 сентября 2022

Россия обвинила Meta* в пособничестве властям США

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению российского посольства в США, крупные американские компании поддерживают политику администрации по подавлению инакомыслия Фото:

Компания Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории России), пресекая «дезинформационную кампанию» России в интернете, следует указаниям администрации США и стала прислужником ее политики. Об этом заявили в посольстве России в США.

«Руководство [компании Meta*], по всей видимости, следуя указаниям властей США, решило просто избавиться от неугодных взглядов», — сообщается в telegram-канале посольства России в США. «Это говорит о том, что американские техногиганты, владеющие наиболее популярными интернет-ресурсами, стали прислужниками политики администрации по подавлению инакомыслия», — добавили в российском посольстве. В посольстве также отметили, что, по сути, любой человек, поддерживающий Россию, автоматически записывается в «агенты Кремля».

Ранее компания Meta* заявила о пресечении «дезинформационной кампании» России в интернете. По мнению российского посольства, в качестве «вредоносного контента», якобы распространяемого РФ, обозначены некие публикации с критикой действий киевского режима и материалы со словами поддержки вооруженных сил России и демонстрацией контрпродуктивности антироссийских санкций.

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Компания Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории России), пресекая «дезинформационную кампанию» России в интернете, следует указаниям администрации США и стала прислужником ее политики. Об этом заявили в посольстве России в США. «Руководство [компании Meta*], по всей видимости, следуя указаниям властей США, решило просто избавиться от неугодных взглядов», — сообщается в telegram-канале посольства России в США. «Это говорит о том, что американские техногиганты, владеющие наиболее популярными интернет-ресурсами, стали прислужниками политики администрации по подавлению инакомыслия», — добавили в российском посольстве. В посольстве также отметили, что, по сути, любой человек, поддерживающий Россию, автоматически записывается в «агенты Кремля». Ранее компания Meta* заявила о пресечении «дезинформационной кампании» России в интернете. По мнению российского посольства, в качестве «вредоносного контента», якобы распространяемого РФ, обозначены некие публикации с критикой действий киевского режима и материалы со словами поддержки вооруженных сил России и демонстрацией контрпродуктивности антироссийских санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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