Россия обвинила Meta* в пособничестве властям США

28 сентября 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

По мнению российского посольства в США, крупные американские компании поддерживают политику администрации по подавлению инакомыслия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории России), пресекая «дезинформационную кампанию» России в интернете, следует указаниям администрации США и стала прислужником ее политики. Об этом заявили в посольстве России в США. «Руководство [компании Meta*], по всей видимости, следуя указаниям властей США, решило просто избавиться от неугодных взглядов», — сообщается в telegram-канале посольства России в США. «Это говорит о том, что американские техногиганты, владеющие наиболее популярными интернет-ресурсами, стали прислужниками политики администрации по подавлению инакомыслия», — добавили в российском посольстве. В посольстве также отметили, что, по сути, любой человек, поддерживающий Россию, автоматически записывается в «агенты Кремля». Ранее компания Meta* заявила о пресечении «дезинформационной кампании» России в интернете. По мнению российского посольства, в качестве «вредоносного контента», якобы распространяемого РФ, обозначены некие публикации с критикой действий киевского режима и материалы со словами поддержки вооруженных сил России и демонстрацией контрпродуктивности антироссийских санкций.

Компания Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории России), пресекая «дезинформационную кампанию» России в интернете, следует указаниям администрации США и стала прислужником ее политики. Об этом заявили в посольстве России в США. «Руководство [компании Meta*], по всей видимости, следуя указаниям властей США, решило просто избавиться от неугодных взглядов», — сообщается в telegram-канале посольства России в США. «Это говорит о том, что американские техногиганты, владеющие наиболее популярными интернет-ресурсами, стали прислужниками политики администрации по подавлению инакомыслия», — добавили в российском посольстве. В посольстве также отметили, что, по сути, любой человек, поддерживающий Россию, автоматически записывается в «агенты Кремля». Ранее компания Meta* заявила о пресечении «дезинформационной кампании» России в интернете. По мнению российского посольства, в качестве «вредоносного контента», якобы распространяемого РФ, обозначены некие публикации с критикой действий киевского режима и материалы со словами поддержки вооруженных сил России и демонстрацией контрпродуктивности антироссийских санкций.