В Екатеринбурге рано утром внезапно завыли сирены

Жители Пионерского поселка в Екатеринбурге в четыре утра проснулись из-за звуков сирен. При этом не было никаких предупреждений о том, что утром включат системы оповещения, сообщают жители.
«Мы проснулись и не могли понять, что происходит, сирены выли, первая мысль была: где искать укрытие в случае чего. Я живу на Блюхера, у нас было слышно очень хорошо», — приводит слова Оксаны издание Е1. «Это было очень страшно, звучало как военная сирена. Длилось буквально несколько секунд, но звук был очень громкий», — рассказала Ирина порталу Е1.
По информации издания, в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что никаких проверок систем оповещения не проводилось. И в региональном Министерстве общественной безопасности также не планировали включать сирены. Местные жители считают, что произошел технический сбой.
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