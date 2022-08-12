12 августа 2022

В Екатеринбурге рано утром внезапно завыли сирены

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Но никакие проверки систем оповещения не планировались Фото:

Жители Пионерского поселка в Екатеринбурге в четыре утра проснулись из-за звуков сирен. При этом не было никаких предупреждений о том, что утром включат системы оповещения, сообщают жители.

«Мы проснулись и не могли понять, что происходит, сирены выли, первая мысль была: где искать укрытие в случае чего. Я живу на Блюхера, у нас было слышно очень хорошо», — приводит слова Оксаны издание Е1. «Это было очень страшно, звучало как военная сирена. Длилось буквально несколько секунд, но звук был очень громкий», — рассказала Ирина порталу Е1.

По информации издания, в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что никаких проверок систем оповещения не проводилось. И в региональном Министерстве общественной безопасности также не планировали включать сирены. Местные жители считают, что произошел технический сбой.

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Жители Пионерского поселка в Екатеринбурге в четыре утра проснулись из-за звуков сирен. При этом не было никаких предупреждений о том, что утром включат системы оповещения, сообщают жители. «Мы проснулись и не могли понять, что происходит, сирены выли, первая мысль была: где искать укрытие в случае чего. Я живу на Блюхера, у нас было слышно очень хорошо», — приводит слова Оксаны издание Е1. «Это было очень страшно, звучало как военная сирена. Длилось буквально несколько секунд, но звук был очень громкий», — рассказала Ирина порталу Е1. По информации издания, в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что никаких проверок систем оповещения не проводилось. И в региональном Министерстве общественной безопасности также не планировали включать сирены. Местные жители считают, что произошел технический сбой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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