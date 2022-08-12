В Екатеринбурге рано утром внезапно завыли сирены

13 августа 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Но никакие проверки систем оповещения не планировались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Пионерского поселка в Екатеринбурге в четыре утра проснулись из-за звуков сирен. При этом не было никаких предупреждений о том, что утром включат системы оповещения, сообщают жители. «Мы проснулись и не могли понять, что происходит, сирены выли, первая мысль была: где искать укрытие в случае чего. Я живу на Блюхера, у нас было слышно очень хорошо», — приводит слова Оксаны издание Е1. «Это было очень страшно, звучало как военная сирена. Длилось буквально несколько секунд, но звук был очень громкий», — рассказала Ирина порталу Е1. По информации издания, в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что никаких проверок систем оповещения не проводилось. И в региональном Министерстве общественной безопасности также не планировали включать сирены. Местные жители считают, что произошел технический сбой.

Жители Пионерского поселка в Екатеринбурге в четыре утра проснулись из-за звуков сирен. При этом не было никаких предупреждений о том, что утром включат системы оповещения, сообщают жители. «Мы проснулись и не могли понять, что происходит, сирены выли, первая мысль была: где искать укрытие в случае чего. Я живу на Блюхера, у нас было слышно очень хорошо», — приводит слова Оксаны издание Е1. «Это было очень страшно, звучало как военная сирена. Длилось буквально несколько секунд, но звук был очень громкий», — рассказала Ирина порталу Е1. По информации издания, в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что никаких проверок систем оповещения не проводилось. И в региональном Министерстве общественной безопасности также не планировали включать сирены. Местные жители считают, что произошел технический сбой.