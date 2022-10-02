Handelsblatt: газ из хранилищ ФРГ не дойдет до рядовых немцев

В ФРГ газ принадлежит трейдерам, а не населению страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Газ, хранящийся в газохранилище, зачастую принадлежит газовым трейдерам. Это значит, что газ за обычными потребителями не резервирован, и им придется экономить. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Хранимый газ в основном принадлежит газовым трейдерам и поставщикам, которые часто работают по всей Европе», — говорится в отчете Федерального сетевого агентства. В настоящий момент, депутат бундестага Йенс Шпан призывает правительственную коалицию обеспечить поставки газа из хранилища и для простых граждан Германии.

В свою очередь, президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призывает население страны максимально экономить электроэнергию. «Если нам не удастся добиться хотя бы 20% экономии в частных домохозяйствах, то мы не сможем обойтись в обычную зиму без сокращений в промышленности», — пояснил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия должна справиться без российского газа этой зимой. Также сообщалось, что в ФРГ начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа. В ФРГ заявили о «напряженной ситуации» с энергоснабжением в стране, сообщает RT. В свою очередь, Олаф Шольц отверг возможность прекращения импорта газа из России, сообщает телеканал 360.

США и страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В связи с тем, что ограничены поставки российского газа в Европу, там столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.