Свердловские врачи провели пластическую операцию младенцу Екатеринбургские врачи устранили порок развития мочевыделительной системы у годовалого ребенка 12 сентября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 + Операция была проведена в несколько этапов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские урологи устранили редчайший порок развития мочевыделительной системы у годовалого ребенка — экстрофии мочевого пузыря. Уникальную операцию провели урологи и ортопеды Областной детской клинической больницы, рассказали в Департаменте информационной политики (ДИП) региона. «В числе задач данной операции были реконструктивная пластика мочевого пузыря, создание шейки мочевого пузыря и уретры, остеосинтез костей лона», — цитирует ДИП детского уролога-андролога ОДКБ Анну Пигареву. В уральском регионе такая сложная операция была проведена впервые. Частота возникновения этого порока составляет один случай на 35 тысяч новорожденных и встречается в три раза чаще у мальчиков, чем у девочек. «Подобные вмешательства требуют от хирурга особых знаний и мастерства. Чтобы не допустить послеоперационных осложнений, мы используем современные хирургические техники и материалы», — отметил заместитель главного врача по хирургии ОДКБ Юрий Баранов. Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) работают над созданием продуктов, которые помогут предотвратить онкологические заболевания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. Свердловские урологи устранили редчайший порок развития мочевыделительной системы у годовалого ребенка — экстрофии мочевого пузыря. Уникальную операцию провели урологи и ортопеды Областной детской клинической больницы, рассказали в Департаменте информационной политики (ДИП) региона. «В числе задач данной операции были реконструктивная пластика мочевого пузыря, создание шейки мочевого пузыря и уретры, остеосинтез костей лона», — цитирует ДИП детского уролога-андролога ОДКБ Анну Пигареву. В уральском регионе такая сложная операция была проведена впервые. Частота возникновения этого порока составляет один случай на 35 тысяч новорожденных и встречается в три раза чаще у мальчиков, чем у девочек. «Подобные вмешательства требуют от хирурга особых знаний и мастерства. Чтобы не допустить послеоперационных осложнений, мы используем современные хирургические техники и материалы», — отметил заместитель главного врача по хирургии ОДКБ Юрий Баранов. Ранее сообщалось, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) работают над созданием продуктов, которые помогут предотвратить онкологические заболевания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям