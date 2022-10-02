В Сургуте наказали водителя автобуса, закрывшего в салоне школьницу

03 октября 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Водителей автобусов дополнительно проинструктировали, чтобы впредь инцидент не повторился Фото: Ася Бронникова © URA.RU Водитель и кондуктор автобуса в Сургуте (ХМАО), которые заперли в транспорте школьницу, после служебного расследования получили строгий выговор и лишены премии. Об этом URA.RU сообщили в администрации Сургута после разбирательства. «По результатам проверки было установлено следующее. 26 сентября кондуктор во время движения по маршруту объявила пассажирам, что автобус едет на обеденный перерыв, после чего, со слов кондуктора, вышел последний пассажир. В это время водитель, не осмотрев надлежащим образом салон автобуса, вышел на обед. На тот момент в салоне автобуса на заднем ряду находился пассажир, который не услышал объявление, что автобус завершил маршрут. В 14:30 в департамент городского хозяйства Сургута поступило сообщение, что в закрытом салоне автобуса находится пассажир. Водитель оперативно прибыл на место и открыл дверь. На основании служебного расследования по данному факту за формальное отношение к своим обязанностям водитель и кондуктор получили строгий выговор и будут лишены премий», — говорится в сообщении мэрии. Чтобы подобное не повторилось, городские власти организовали на предприятии внеплановый инструктаж по правилам поведения с пассажирами. Также ответственные руководители извинились за это происшествие, доставленные неудобства и обязались предпринять совместно с перевозчиком все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторились в дальнейшем. Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с запертой в автобусе 14-летней девочкой из Сургута. Также он поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий по факту оставления в опасности ребенка в ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водитель и кондуктор автобуса в Сургуте (ХМАО), которые заперли в транспорте школьницу, после служебного расследования получили строгий выговор и лишены премии. Об этом URA.RU сообщили в администрации Сургута после разбирательства. «По результатам проверки было установлено следующее. 26 сентября кондуктор во время движения по маршруту объявила пассажирам, что автобус едет на обеденный перерыв, после чего, со слов кондуктора, вышел последний пассажир. В это время водитель, не осмотрев надлежащим образом салон автобуса, вышел на обед. На тот момент в салоне автобуса на заднем ряду находился пассажир, который не услышал объявление, что автобус завершил маршрут. В 14:30 в департамент городского хозяйства Сургута поступило сообщение, что в закрытом салоне автобуса находится пассажир. Водитель оперативно прибыл на место и открыл дверь. На основании служебного расследования по данному факту за формальное отношение к своим обязанностям водитель и кондуктор получили строгий выговор и будут лишены премий», — говорится в сообщении мэрии. Чтобы подобное не повторилось, городские власти организовали на предприятии внеплановый инструктаж по правилам поведения с пассажирами. Также ответственные руководители извинились за это происшествие, доставленные неудобства и обязались предпринять совместно с перевозчиком все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторились в дальнейшем. Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с запертой в автобусе 14-летней девочкой из Сургута. Также он поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий по факту оставления в опасности ребенка в ХМАО.