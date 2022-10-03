03 октября 2022

Автозавод «Москвич» планирует открыть дилерский центр в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех реставрации ретро автомобилей на предприятии
Завод «Москвич» — бывший производитель «Рено» Фото:

Автомобильный завод «Москвич» планирует открыть дилерские центры в 23 городах России, в том числе и в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на предприятии.

«Московский автомобильный завод „Москвич“ приступил к формированию дилерской сети. С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию», — сказано в сообщении. Прием заявок от потенциальных партнеров ведется в 23 городах России — в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Перми.

Прием заявок закончится 21 октября. Компания планирует создать сеть дилеров, которые будут в том числе обсуживать автомобили бренда.

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Автомобильный завод «Москвич» планирует открыть дилерские центры в 23 городах России, в том числе и в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на предприятии. «Московский автомобильный завод „Москвич“ приступил к формированию дилерской сети. С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию», — сказано в сообщении. Прием заявок от потенциальных партнеров ведется в 23 городах России — в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Перми. Прием заявок закончится 21 октября. Компания планирует создать сеть дилеров, которые будут в том числе обсуживать автомобили бренда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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