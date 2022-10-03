Автозавод «Москвич» планирует открыть дилерский центр в Перми

Завод «Москвич» — бывший производитель «Рено» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Автомобильный завод «Москвич» планирует открыть дилерские центры в 23 городах России, в том числе и в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на предприятии.

«Московский автомобильный завод „Москвич“ приступил к формированию дилерской сети. С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию», — сказано в сообщении. Прием заявок от потенциальных партнеров ведется в 23 городах России — в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Перми.

Прием заявок закончится 21 октября. Компания планирует создать сеть дилеров, которые будут в том числе обсуживать автомобили бренда.