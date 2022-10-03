Пермяку перерезали горло из-за татуировок

04 октября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Перми на мужчину напали из-за татуировок Фото: Александр Мамаев © URA.RU Возле ночного клуба «Парнас» пермяк с «розочкой» напал на мужчину. Подробности произошедшего URA.RU рассказал управляющий ночным клубом Михаил Мироев. «В воскресенье, 2 октября, около 6 утра я закрыл бар, пошел домой и увидел на улице возле мусорки парня всего в крови. Я сбегал в „Парнас“, взял бинты, вату и полотенца и отдал раненому парню. Как мне позже сказали знакомые, нападавшим был мужчина в возрасте и весь в татуировках», — рассказал Мироев. По словам управляющего, конфликт между мужчинами произошел из-за татуировок на теле потерпевшего. «Как мне рассказал знакомый, который был вместе с потерпевшим. К ним начал приставать мужчина, спрашивать, что за наколки на теле, что они означают и где тот сидел. После этого схватил бутылку, сделал из нее „розу“ и ударил в горло мужчине», — рассказал Мироев. В СУ СКР по Пермскому краю информацию о произошедшем подтвердили, сейчас обвиняемый заключен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Возле ночного клуба «Парнас» пермяк с «розочкой» напал на мужчину. Подробности произошедшего URA.RU рассказал управляющий ночным клубом Михаил Мироев. «В воскресенье, 2 октября, около 6 утра я закрыл бар, пошел домой и увидел на улице возле мусорки парня всего в крови. Я сбегал в „Парнас“, взял бинты, вату и полотенца и отдал раненому парню. Как мне позже сказали знакомые, нападавшим был мужчина в возрасте и весь в татуировках», — рассказал Мироев. По словам управляющего, конфликт между мужчинами произошел из-за татуировок на теле потерпевшего. «Как мне рассказал знакомый, который был вместе с потерпевшим. К ним начал приставать мужчина, спрашивать, что за наколки на теле, что они означают и где тот сидел. После этого схватил бутылку, сделал из нее „розу“ и ударил в горло мужчине», — рассказал Мироев. В СУ СКР по Пермскому краю информацию о произошедшем подтвердили, сейчас обвиняемый заключен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».