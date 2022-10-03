Пермяк вместо тюрьмы отправился на фронт

Пермяк получил отсрочку исполнения приговора из-за частичной мобилизации

Осужденный получил отсрочку на полгода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Пермского края получил отсрочку исполнения приговора из-за того, что был призван на военную службу в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщается на официальном сайте Чернушинского районного суда.

«Чернушинский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об отсрочке исполнения приговора, который призван на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщается на сайте. Суд решил, что призыв осужденного на военную службу и наличие востребованной военно-учетной специальности — исключительные обстоятельства. Мужчина получил отсрочку исполнения приговора на полгода.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Она необходима для продолжения специальной операции на Украине, защите суверенитета и целостности РФ.