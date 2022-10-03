03 октября 2022

Пермяк вместо тюрьмы отправился на фронт

Пермяк получил отсрочку исполнения приговора из-за частичной мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных от кинотеатра
Осужденный получил отсрочку на полгода Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Житель Пермского края получил отсрочку исполнения приговора из-за того, что был призван на военную службу в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщается на официальном сайте Чернушинского районного суда.

«Чернушинский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об отсрочке исполнения приговора, который призван на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщается на сайте. Суд решил, что призыв осужденного на военную службу и наличие востребованной военно-учетной специальности — исключительные обстоятельства. Мужчина получил отсрочку исполнения приговора на полгода.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Она необходима для продолжения специальной операции на Украине, защите суверенитета и целостности РФ.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Житель Пермского края получил отсрочку исполнения приговора из-за того, что был призван на военную службу в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщается на официальном сайте Чернушинского районного суда. «Чернушинский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об отсрочке исполнения приговора, который призван на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщается на сайте. Суд решил, что призыв осужденного на военную службу и наличие востребованной военно-учетной специальности — исключительные обстоятельства. Мужчина получил отсрочку исполнения приговора на полгода. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Она необходима для продолжения специальной операции на Украине, защите суверенитета и целостности РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...