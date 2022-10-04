Мэр челябинского города рассказал про систему бронирования от частичной мобилизации

Городской военкомат Верхнего Уфалея работает в усиленном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

На ряде предприятий Верхнего Уфалея (Челябинская область) действует система бронирования. Об этом заявил глава округа Сергей Тарасов, сообщает пресс-служба мэра.

«На предприятиях Верхнего Уфалея действует система бронирования. Она организована таким образом, чтобы обеспечить работоспособность действующих производств», — заявил Тарасов.

По словам мэра, городской военкомат работает в усиленном режиме. Военный комиссариат совместно с МВД ведет работу по выявлению и розыску для привлечения к ответственности уклонистов от мобилизации. На прошлой неделе три группы уфалейцев общей численностью примерно в сто человек отправились для прохождения дальнейшей службы в рядах вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.