Волонтер из Нижневартовска везет в Омск письма для мобилизованных

Нижневартовская активистка собирает письма родных солдатам в Омском военно-учебном центре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Волонтер Дарья Брага собирает для мобилизованных из Нижневартовска (ХМАО), которые проходят обучение в Омском гарнизоне, письма и небольшие посылки от родных и близких, чтобы передать их лично в руки. Пост о сборе почты Дарья разместила в городском сообществе «Типичный Нижневартовск [ТН]» в социальной сети «Вконтакте».

«Вы можете принести свои письма для мобилизованных и небольшие индивидуальные посылки, подписанные и хорошо упакованные. Я буду лично раздавать их нашим солдатам в руки», — прокомментировала Дарья.

Сбор почты проходит в штабе «Союза десантников» (улица Мира, 80) 6 октября с 12.00 до 18.00. Туда же можно привозить гуманитарную помощь и амуницию — этот груз отправят на машине уже 7 октября, 9 октября он будет доставлен в Омск. Там его встретит Дарья, которая прилетит с письмами на самолете на день раньше. «Лечу к мужу (он тоже проходит обучение в военном гарнизоне Омска — прим. URA.RU), побуду с ним 8 октября, а на следующий день уже займусь раздачей писем и гуманитарной помощи», — уточнила Дарья в переписке с корреспондентом URA.RU.

Ранее URA.RU писало о добровольцах Гуманитарного корпуса ХМАО, которые по просьбе сургутянина проведали его родственников на Донбассе. Волонтеры привезли им гуманитарную помощь и передали привет от близких.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.