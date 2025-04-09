09 апреля 2025

Бастрыкин подключился к ЧП с нападением на ребенка в Ханты-Мансийске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин поручил Мокшину предоставить доклад
Бастрыкин поручил Мокшину предоставить доклад Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии, где мужчина во дворе Ханты-Мансийска пнул чужого ребенка и протащил его по двору. Об этом сообщали в Следственном комитете России.

«По данному факту органами МВД расследуется уголовное дело. Следком России по Югре ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материалов уголовного дела в производство следователей», — сказано в сообщении.

Бастрыкин поручил главе Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшину представить доклад по ситуации. А также о решении, принятом надзорным органом.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО, напавший на ребенка во дворе, останется в полиции до суда. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии, где мужчина во дворе Ханты-Мансийска пнул чужого ребенка и протащил его по двору. Об этом сообщали в Следственном комитете России. «По данному факту органами МВД расследуется уголовное дело. Следком России по Югре ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материалов уголовного дела в производство следователей», — сказано в сообщении. Бастрыкин поручил главе Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшину представить доклад по ситуации. А также о решении, принятом надзорным органом. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО, напавший на ребенка во дворе, останется в полиции до суда. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...