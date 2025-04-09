Бастрыкин подключился к ЧП с нападением на ребенка в Ханты-Мансийске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии, где мужчина во дворе Ханты-Мансийска пнул чужого ребенка и протащил его по двору. Об этом сообщали в Следственном комитете России.
«По данному факту органами МВД расследуется уголовное дело. Следком России по Югре ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материалов уголовного дела в производство следователей», — сказано в сообщении.
Бастрыкин поручил главе Следственного комитета ХМАО Михаил Мокшину представить доклад по ситуации. А также о решении, принятом надзорным органом.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО, напавший на ребенка во дворе, останется в полиции до суда. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.
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