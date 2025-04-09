Ледоход на Оби в ХМАО начнется в конце апреля

27 апреля ожидается ледоход в Нижневартовске
Ледоход на реке Обь в Нижневартовске начнется в период с 22 апреля по 3 мая. Об этом URA.RU сообщили в Нижневартовском управлении ГО и ЧС.
«В этом году есть конкретная дата — это 27 апреля. Однако в зависимости от погодных условий ледоход может начаться раньше либо позже на шесть дней», — рассказали в управлении.
Специалисты ссылаются на прогноз Центра гидрометеорологии Югры. Сообщается, что сейчас ледоход проходит Томскую область.
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