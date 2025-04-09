09 апреля 2025

Ледоход на Оби в ХМАО начнется в конце апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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27 апреля ожидается ледоход в Нижневартовске
27 апреля ожидается ледоход в Нижневартовске Фото:

Ледоход на реке Обь в Нижневартовске начнется в период с 22 апреля по 3 мая. Об этом URA.RU сообщили в Нижневартовском управлении ГО и ЧС.

«В этом году есть конкретная дата — это 27 апреля. Однако в зависимости от погодных условий ледоход может начаться раньше либо позже на шесть дней», — рассказали в управлении.

Специалисты ссылаются на прогноз Центра гидрометеорологии Югры. Сообщается, что сейчас ледоход проходит Томскую область.

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Ледоход на реке Обь в Нижневартовске начнется в период с 22 апреля по 3 мая. Об этом URA.RU сообщили в Нижневартовском управлении ГО и ЧС. «В этом году есть конкретная дата — это 27 апреля. Однако в зависимости от погодных условий ледоход может начаться раньше либо позже на шесть дней», — рассказали в управлении. Специалисты ссылаются на прогноз Центра гидрометеорологии Югры. Сообщается, что сейчас ледоход проходит Томскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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