Обвиняемый в убийстве и захвате заложников в ХМАО этапирован в СИЗО Тюмени

Обвиняемого в убийстве и захвате заложников Дмитрия Глазырина накануне судебного заседания этапировали из Ханты-Мансийска в СИЗО Тюмени. Из-за этого процесс пришлось в очередной раз перенести, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«В зал судебного заседания не доставлен подсудимый Глазырин, а также потерпевший и представитель потерпевшего, которые были надлежащим образом извещены. По сведениям, поступившим в суд, подсудимый не доставлен в связи с тем, что этапирован в СИЗО города Тюмени», — передает журналист URA.RU из зала заседания. Заключенного в СИЗО нельзя содержать в ИВС (оно находится в Ханты-Мансийска) более 10 дней, а к дате судебного заседания этот срок истек и его пришлось этапировать обратно.
Процесс по делу Глазырина переносится не впервые. На прошлое заседание не явился сам подсудимый по состоянию здоровья. А до этого рассмотрение дела не начиналось полгода из-за того, что суд не мог набрать нужное количество присяжных. В целом разбирательство длится уже восемь лет — в 2023 году суд приговорил Глазырина к 23 годам лишения свободы, но решение было аннулировано из-за процессуальных нарушений. По версии обвинения, в 2017 году подсудимый в лесу Урая убил одного знакомого из ружья, тяжело ранил другого, а затем взял в заложники двух свидетелей преступления и вывез в Екатеринбург.
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