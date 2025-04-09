Сургутяне, проживающие в новом кооперативе «Алтай», пожаловались на отсутствие нормальной дороги к домам. Об этом URA.RU рассказали сами местные жители.
«Ни пройти нормально, ни проехать. Многие люди, проживающие здесь, просто бросают свои машины возле другого кооператива, потому что боятся застрять. Хотя, честно сказать, не представлю, как тут можно пройти пешком. Какая-то адская дорога», — рассказала журналисту местная девушка.
Дачники утверждают, что проезд особенно опасен в межсезонье. Периодически он замерзает, образовывая глубокие колеи, то его размывает грязью. Таксисты, по словам местных, вообще оказываются приезжать. При этом локацию активно застраивают новыми домами, а часть семей проживает здесь постоянно.
В департаменте архитектуры и градостроительства Сургута местным жителям сообщили, что дорога между кооперативами «Виктория», «Алтай», «Рябинка» и «Пищевик» пока что не планируется. «В рамках реализации муниципальной программы „Развитие транспортный системы города Сургута на период до 2030 года“ строительство автомобильной дороги не предусмотрено», — сказано в сообщении ведомства. Ответ есть в распоряжении редакции.
URA.RU также попросило прокомментировать ситуацию в мэрии города. Ответ ожидается.
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