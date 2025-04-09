Экс-чиновник из ХМАО, державший сына в заложниках, подал апелляцию

Бывший чиновник из Нижневартовска Владимир Широков, осужденный на 13,5 лет за взятие сына в заложники и стрельбу по силовикам, оспорит приговор в апелляционном суде. Об этом URA.RU рассказал адвокат осужденного Андрей Дубровский.
«Апелляция подана во второй суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Дата рассмотрения пока не назначена», — сообщил журналисту агентства адвокат.
В марте суд ХМАО вынес приговор Широкову — 13,5 лет лишения свободы. Его признали виновным за стрельбу из ружья по силовикам, которые пытались освободить его трехлетнего сына, с которым осужденный забаррикадировался в квартире. Он угрожал супруге убить себя и ребенка и сдался после переговоров с главой полиции Нижневартовска Фанисом Хаматовым. Однако адвокаты намерены оспорить приговор. Они не согласны с квалификацией дела.
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