09 апреля 2025

Экс-чиновник из ХМАО, державший сына в заложниках, подал апелляцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокаты оспорят приговор экс-чиновнику из Нижневартовска
Адвокаты оспорят приговор экс-чиновнику из Нижневартовска Фото:

Бывший чиновник из Нижневартовска Владимир Широков, осужденный на 13,5 лет за взятие сына в заложники и стрельбу по силовикам, оспорит приговор в апелляционном суде. Об этом URA.RU рассказал адвокат осужденного Андрей Дубровский.

«Апелляция подана во второй суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Дата рассмотрения пока не назначена», — сообщил журналисту агентства адвокат.

В марте суд ХМАО вынес приговор Широкову — 13,5 лет лишения свободы. Его признали виновным за стрельбу из ружья по силовикам, которые пытались освободить его трехлетнего сына, с которым осужденный забаррикадировался в квартире. Он угрожал супруге убить себя и ребенка и сдался после переговоров с главой полиции Нижневартовска Фанисом Хаматовым. Однако адвокаты намерены оспорить приговор. Они не согласны с квалификацией дела.

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Бывший чиновник из Нижневартовска Владимир Широков, осужденный на 13,5 лет за взятие сына в заложники и стрельбу по силовикам, оспорит приговор в апелляционном суде. Об этом URA.RU рассказал адвокат осужденного Андрей Дубровский. «Апелляция подана во второй суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Дата рассмотрения пока не назначена», — сообщил журналисту агентства адвокат. В марте суд ХМАО вынес приговор Широкову — 13,5 лет лишения свободы. Его признали виновным за стрельбу из ружья по силовикам, которые пытались освободить его трехлетнего сына, с которым осужденный забаррикадировался в квартире. Он угрожал супруге убить себя и ребенка и сдался после переговоров с главой полиции Нижневартовска Фанисом Хаматовым. Однако адвокаты намерены оспорить приговор. Они не согласны с квалификацией дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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