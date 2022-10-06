Топ-блогер и Соловьев показали тренировку мобилизованных свердловчан. Фото

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Мобилизованные на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, мобилизация, мобилизованные, сво
На боевое слаживание мобилизованным дается несколько недель Фото:
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Мобилизация в России

В Telegram разошелся пост с кадрами тренировки мобилизованных на Свердловском полигоне под Екатеринбургом. По словам автора анонимного канала «Повернутые на Z войне» (555 тысяч подписчиков), чье сообщение репостнул телеведущий Владимир Соловьев (1,3 миллиона подписчиков), военнослужащие ездят на танках, стреляют из гранатометов, автоматов и пулеметов.

«Давайте о хорошем примере, полигон Свердловский, ЦВО. Идет обкатка танками, обучение водителей на „Уралах“. На стрелковом отрезке мужчины лупят по мишеням с РПГ-7 с тандемными гранатами, молотят ПКМ, автоматы, магазинами и лентами. На крайнем отрезке кидают гранаты РГН (сначала учебные, потом боевые). В сторонке парни учатся управлять коптерами. Так же должны состояться стрельбы ПТУРами», — говорится в посте telegram-канала «Повернутые на Z войне».

К моменту публикации тренировку мобилизованных увидели 1,3 млн пользователей. Ранее URA.RU со ссылкой на Минобороны показывало, как мобилизованные свердловчане учатся стрелять из «Градов» и минометов 2С12 «Сани».

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Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысячи.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В Telegram разошелся пост с кадрами тренировки мобилизованных на Свердловском полигоне под Екатеринбургом. По словам автора анонимного канала «Повернутые на Z войне» (555 тысяч подписчиков), чье сообщение репостнул телеведущий Владимир Соловьев (1,3 миллиона подписчиков), военнослужащие ездят на танках, стреляют из гранатометов, автоматов и пулеметов. «Давайте о хорошем примере, полигон Свердловский, ЦВО. Идет обкатка танками, обучение водителей на „Уралах“. На стрелковом отрезке мужчины лупят по мишеням с РПГ-7 с тандемными гранатами, молотят ПКМ, автоматы, магазинами и лентами. На крайнем отрезке кидают гранаты РГН (сначала учебные, потом боевые). В сторонке парни учатся управлять коптерами. Так же должны состояться стрельбы ПТУРами», — говорится в посте telegram-канала «Повернутые на Z войне». К моменту публикации тренировку мобилизованных увидели 1,3 млн пользователей. Ранее URA.RU со ссылкой на Минобороны показывало, как мобилизованные свердловчане учатся стрелять из «Градов» и минометов 2С12 «Сани». Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысячи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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